Фонд Потанина признали лучшим по поддержке НКО в пандемию

Такую оценку благотворительная организация получила за оперативность и комплексность мер реагирования на новые вызовы, которые возникли в тот период времени.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг благотворительных фондов богатейших бизнесменов России по итогам 2020 года. Первую строчку в нем занял фонд Владимира Потанина.

Эксперты рейтинга, в числе которых признанные специалисты в области филантропии, высоко оценили действия фонда в период пандемии, которые были направлены на поддержку некоммерческих организаций, оказавшихся тогда в крайне сложном положении из-за потери части доноров.

Чтобы помочь НКО преодолеть возникшие сложности Владимир Потанин еще 23 марта 2020 года объявил о том, что отдельно выделит на эти цели 1 млрд рублей. К тому же, фонд запустил целую серию новых грантов для таких организаций, а уже действующие адаптировал к новым реалиям, сделав условия по ним более гибкими. На это ему понадобилось менее двух недель.

То, как быстро фонд Потанина отреагировал на события, то, что он дал денег на программы по цифровой трансформации, — это редчайший прецедент», — говорит эксперт рейтинга, директор фонда «Социальный навигатор» Татьяна Задирако.

Помимо этого, фонд Потанина полностью сохранил и провел все свои годовые мероприятий (в том числе крупные форумы «Эндаументы» и «Музейный гид»), переведя их в онлайн. В конечном итоге за 2020 год фонда потратил на благотворительность на 82% больше, чем в 2019-м.

Как и другие участники сектора благотворительности, частные фонды проявили щедрость, оперативность и гибкость в условиях кризиса, и надеюсь, этот опыт позволит им развивать свою деятельность в этом направлении и после окончания пандемии», — говорит директор благотворительного фонда «КАФ» Мария Черток.

Добавим, что сообщество экспертов в области филантропии высоко оценило и действия в период пандемии основного актива Потанина — «Норникеля». На реализацию масштабных мер поддержки (закупку средств индивидуальной защиты и медоборудования, работу волонтеров и т.п.) компания потратила порядка 20,5 млрд рублей, что сделало ее лидером в этом вопросе среди российских металлургических предприятий по результатам независимого рейтинга, составленного маркетинговой компанией Boks Marketing.