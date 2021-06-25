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Фонд Потанина признали лучшим частным и корпоративным фондом

Фонд Потанина признали лучшим частным и корпоративным фондом
Иллюстрация: pixabay.com

Рейтинг благотворительных НКО составило агентство RAEX. Фонд Потанина занял в нем первое место среди восьмидесяти подобных благотворительных организаций.

#НОВОСТИ
Благотворительный фонд президента «Норникеля» Владимира Потанина занял первую строчку в рейтинге частных и корпоративных фондов о версии «РАЭКС-Аналитики» (RAEX). Такая информация опубликована на сайте агентства.
 
Всего в рейтинг благотворительных НКО вошло 293 организации, которые были разбиты на две группы: частные и корпоративные фонды (80 организаций) и фандрайзинговые НКО (213 фондов).
 
Общий бал, набранный фондом Потанина, составляет 82,46. Он отражает финансовый, организационно-управленческий, методический и коммуникационный потенциал фонда, а также его репутацию.
 
В целом, рейтингование проводилось на основе глубинных интервью с экспертами в области деятельности НКО и руководителями благотворительных организаций. Руководитель фонда Потанина Оксана Орачева в своем разговоре с RAEX отметила, что в социальной сфере частные организации часто оказываются эффективнее государственных.
Государство — это большая машина, а в сфере помощи часто требуются нестандартные, индивидуальные решения, и здесь более эффективны НКО. Они могут позволить себе экспериментировать и рисковать», — сказала она.
Фонд Потанина был создан в 1999 году. Сейчас он реализует массу проектов в области культуры, образования и поддержки филантропии. По словам Орачевой, с 2015 года бюджет фонда вырос на 385%.
Большая часть поддержки фонда распределяется среди проектов, которые сами подали заявку на какой-то их конкурсов фонда и выиграли. Но мы также проводим и закрытые конкурсы, когда фонд сам выбирает кандидатов, опираясь на мнения экспертов. Есть конкурсы по приглашению, где мы вместе с будущим грантополучателем разрабатываем проект для решения какой-то нестандартной проблемы», — рассказала руководитель фонда.
Напомним, что по итогу 2020 года фонд Владимира Потанина занял первое место среди благотворительных фондов богатейших бизнесменов России в рейтинге журнала Forbes. Эксперты оценили вклад фонда в поддержку НКО в период пандемии.
Автор: Петр Савельев
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