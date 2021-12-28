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Социальные предприниматели Красноярского края получили грантов на 4,5 млн

Социальные предприниматели Красноярского края получили грантов на 4,5 млн
Иллюстрация: krskstate.ru

Грантовый конкурс среди представителей социально ориентированного бизнеса проводился в регионе впервые. Победителями стали 10 компаний. Полученные деньги они смогут потратить на новые проекты.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае определились победители грантового конкурса, который проводился среди социальных предпринимателей региона. Об этом рассказали в краевом агентстве развития алого и среднего бизнеса.
 
Всего победителей оказалось 10. Суммы выигрышей составили от 300 000 рублей до 465 000. Общий размер призового фонда — 4,5 млн рублей. Деньги будут выделены при условии 50-процентного софинансирования со стороны предпринимателя. Потратить их можно будет на развитие новых проектов (полный перечень победителей ниже).
Число социальных предприятий в Красноярском крае постоянно растёт. В 2020 году их было всего 3, в настоящее время — уже 39. Финансовая поддержка социальных проектов запланирована также на 2022 и 2023 годы. В следующем году из федерального и краевого бюджета на гранты для социальных предприятий выделят более 10 млн рублей», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.
Добавим, что в конкурсе на получения подобных грантов могут участвовать только предприниматели, которые числятся в федеральном реестре социальных предприятий и прошли специальное обучение в центре «Мой бизнес». 
 
Проекты победителей конкурса 2021 года:
  1. оборудование для детской площадки (ДОУ «Азбука»);
  2. оборудование для детской площадки (индивидуальный предприниматель Марина Анчеева);
  3. наборы для развития коммуникативных навыков, визуально-сенсорного восприятия, а также аппарат для воздействия низкочастотными токами (Центр здоровья «Виктория»);
  4. аренда и ремонт, франшиза по молекулярной диагностике и процедурное оборудование (ООО «ЮНИАЛ»);
  5. песочница и интерактивный пол (индивидуальный предприниматель Вадим Григорьев);
  6. инвентарь, сырьё, оборудование для обустройства комнат, кухонное оборудованияе (ООО «АУРА»);
  7. оборудование для детской площадки (индивидуальный предприниматель Татьяна Васкевич);
  8. производство «лыж мечты» (ООО «Надежда»);
  9. организацию профилактики эмоционального выгорания матерей-одиночек, многодетных матерей, малообеспеченных матерей (индивидуальный предприниматель Наталья Бедианашвили);
  10. техническое оборудование для подготовки волонтёров-медиков (ООО «Биомедицинский парк»).

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Это произошло в том числе за счет перетока предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. Их численность, кстати, тоже начала восстанавливаться

Почти половина предпринимателей Красноярского края получила господдержку в этом году

В результате число субъектов МСП в регионе начало восстанавливаться, хотя допандемийный уровень пока не достигнут.

Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте

Речь об информационном сервисе, где собраны все актуальные данные по программам господдержки бизнеса — как местным, так и федеральным.

Автор: Александр Вознесенский
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