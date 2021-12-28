Социальные предприниматели Красноярского края получили грантов на 4,5 млн
Грантовый конкурс среди представителей социально ориентированного бизнеса проводился в регионе впервые. Победителями стали 10 компаний. Полученные деньги они смогут потратить на новые проекты.
Число социальных предприятий в Красноярском крае постоянно растёт. В 2020 году их было всего 3, в настоящее время — уже 39. Финансовая поддержка социальных проектов запланирована также на 2022 и 2023 годы. В следующем году из федерального и краевого бюджета на гранты для социальных предприятий выделят более 10 млн рублей», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.
- оборудование для детской площадки (ДОУ «Азбука»);
- оборудование для детской площадки (индивидуальный предприниматель Марина Анчеева);
- наборы для развития коммуникативных навыков, визуально-сенсорного восприятия, а также аппарат для воздействия низкочастотными токами (Центр здоровья «Виктория»);
- аренда и ремонт, франшиза по молекулярной диагностике и процедурное оборудование (ООО «ЮНИАЛ»);
- песочница и интерактивный пол (индивидуальный предприниматель Вадим Григорьев);
- инвентарь, сырьё, оборудование для обустройства комнат, кухонное оборудованияе (ООО «АУРА»);
- оборудование для детской площадки (индивидуальный предприниматель Татьяна Васкевич);
- производство «лыж мечты» (ООО «Надежда»);
- организацию профилактики эмоционального выгорания матерей-одиночек, многодетных матерей, малообеспеченных матерей (индивидуальный предприниматель Наталья Бедианашвили);
- техническое оборудование для подготовки волонтёров-медиков (ООО «Биомедицинский парк»).
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Речь об информационном сервисе, где собраны все актуальные данные по программам господдержки бизнеса — как местным, так и федеральным.