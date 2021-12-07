Почти половина предпринимателей Красноярского края получила господдержку в этом году

В результате число субъектов МСП в регионе начало восстанавливаться, хотя допандемийный уровень пока не достигнут.

В 2021 году мерами господдержки предприятий малого и среднего бизнеса в Красноярском крае воспользовалось более 50 тысяч предпринимателей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В текущем году мы продолжили настраивать систему мер поддержки. Особое внимание уделяем обеспечению доступности инфраструктуры поддержки для предпринимателей. Мы считаем важным поддерживать предпринимателей и в отдельных приоритетных отраслях, среди которых и креативная индустрия, социальное предпринимательство и молодежное предпринимательство», — говорит, руководитель агентства развития МСП в крае Татьяна Бочарова.

Власти уверены, что меры поддержки сыграли свою роль в восстановлении числа предпринимателей в регионе, которое, по данным Единого реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы России, на 10 ноября 2021 года составляло 103 105. Это примерно на 2,5% больше, чем было в ноябре 2020-го, но на 3,9% меньше, чем за месяц до пандемии.

Правительство Красноярского края намерено в ближайшее время проанализировать эффективность предоставляемых мер поддержки и, при необходимости, скорректировать их.

С полным списком мер господдержки, действующих на территории Красноярского края, и условиями их предоставления, можно с помощью недавно созданного на базе портала правительства путеводителя.

Обновленно в 10:25: в пресс-службе правительства Красноярского края уточнили, что с учетом самозанятых и индивидуальных предпринимателей, в которых нет наемных сотрудников, численность занятых в сегменте МСП региона составляет 420 тысяч человек, что на 8% превосходит допандемийный уровень.

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