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Предприниматели Красноярского края подписали экспортных контрактов почти на $9 млн

Предприниматели Красноярского края подписали экспортных контрактов почти на $9 млн
Иллюстрация: мойбизнес-24.рф

В прошлом году цифра была пусть не на много, но меньше. Основные направления — Китай, Нидерланды и Германия. Туда краевые предпринимали поставляют продукты питания, мебель и многое другое.

#НОВОСТИ
За 11 месяцев 2021 года через центр «Мой бизнес» прошло 97 экспортных контрактов на общую сумму $8,6 млн. Как рассказали в пресс-службе организации, то на 10% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
 
Эти предприятия отгружали за рубеж аэролодки, оборудование для горных машин, садовый паркет, пиломатериалы, уличную мебель, нейротренажёры, очки, аксессуары, кухонные приборы из дерева, унты, текстиль, защитные средства для кожи, кондитерские изделия, мёд, грибы, шоколад и прочие товары собственного производства.
 
В целом, доля несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспорта Красноярского края составляет 89%, из них 11% — это поставки малого и среднего бизнеса. Чаще всего товары из региона поставляются в Китай, Нидерланды и Германию.
В этом году более 400 предпринимателей края обратились за различными услугами в региональный Центр поддержки экспорта. Наши специалисты помогают экспортёрам найти зарубежных партнёров, организовывают их участие в профильных международных выставках, помогают разместить продукцию на популярных электронных торговых площадках и так далее», — рассказала руководитель Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Ольга Тимошенко.
Стоит также отметить, что основная часть услуг Центра поддержки экспортеров бесплатна, а еще ряд оказывается на условиях софинансирования. Подробнее о мерах поддержки и условиях их предоставления можно прочитать здесь.
 
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Автор: Петр Савельев
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