Красноярца признали одним из лучших молодых предпринимателей России
Финал национального конкурса «Молодой предприниматель России — 2021» прошел на днях в Москве. Красноярский край в нем представляли два предпринимателя.
Основатель красноярской сети барбершопов «Тайга» Василий Захарюта получил серебро в номинации «Сфера услуг» конкурса «Молодой предприниматель России — 2021». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».
В этом году в конкурсе участвовало свыше 300 проектов из 43 регионов России. Они состязались в 10 номинациях. От Красноярского края в нем также участвовала основательница проката детских товаров и игрушек KRASKI Анастасия Скоромкина в номинации «Предпринимательство в социальной сфере».
Эту награду я воспринимаю как некий кредит доверия. Я пообщался здесь с предпринимателями разной величины и понимаю, нам есть куда расти. Достойных и сильных бизнесов на конкурсе было много», — рассказал Василий Захарюта.
Добавим, что конкурс «Молодой предприниматель России» проводится ежегодно с 2010 года. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи.
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