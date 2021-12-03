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Красноярца признали одним из лучших молодых предпринимателей России

Красноярца признали одним из лучших молодых предпринимателей России
Иллюстрация: Пресс-служба центра "Мой бизнес

Финал национального конкурса «Молодой предприниматель России — 2021» прошел на днях в Москве. Красноярский край в нем представляли два предпринимателя.

#НОВОСТИ
Основатель красноярской сети барбершопов «Тайга» Василий Захарюта получил серебро в номинации «Сфера услуг» конкурса «Молодой предприниматель России — 2021». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».
 
В этом году в конкурсе участвовало свыше 300 проектов из 43 регионов России. Они состязались в 10 номинациях. От Красноярского края в нем также участвовала основательница проката детских товаров и игрушек KRASKI Анастасия Скоромкина в номинации «Предпринимательство в социальной сфере».
Эту награду я воспринимаю как некий кредит доверия. Я пообщался здесь с предпринимателями разной величины и понимаю, нам есть куда расти. Достойных и сильных бизнесов на конкурсе было много», — рассказал Василий Захарюта.
Добавим, что конкурс «Молодой предприниматель России» проводится ежегодно с 2010 года. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи.
 
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Ее ждут, ее обсуждают, ее критикуют. На нее хотят попасть в качестве гостя и, конечно же, о ней мечтают, представляя себя на сцене со статуэткой в руках. Премия «Человек года» в Красноярске.

 

Автор: Петр Савельев
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