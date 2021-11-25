Финал премии «Серебряный Лучник» – Сибирь пройдет в Красноярске
Заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря 2021 года. Финальная церемония публичных защит и награждение пройдут в конце января.
Традиционно региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь вручается в Новосибирске, и единственное исключение было сделано в январе 2013 года. Девять лет спустя премия возвращается в Красноярск, где состоятся как публичные защиты проектов шорт-листа, так и церемония награждения победителей. Территориальным партнером премии выступает ОАО «Красцветмет», один из мировых лидеров в производстве драгоценных металлов и изделий из них.
День открытых презентаций финалистов "Серебряного Лучника" — это не просто "тусовка пиарщиков", а настоящий профессиональный праздник с возможностью посмотреть на лучшие проекты года, пообщаться с коллегами из других регионов и проникнуться атмосферой, ради которой мы работаем. Я очень рада, что премия приедет в Красноярск, и уверена, что все оценят этот праздник», — говорит Мария Юферова, руководитель информационной политики Красцветмета.
Оператором премии «Серебряный Лучник» – Сибирь выступает агентство «АГТ-Сибирь». Подать заявку на участие можно до 23 декабря 2021 года на сайте премии. Проекты на конкурс принимаются в семи номинациях — «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление», «Коммуникации в благотворительности», «Развитие и продвижение территорий», «Продвижение государственных и общественных программ» и «Антикризисные коммуникации».
Один из проектов-лауреатов по решению жюри войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.
Отметим, проекты красноярских специалисты по связям с общественностью традиционно широко представлены на региональной премии и неоднократно были рекомендованы на национальный этап.
По теме:
-
Театр Пушкина получил престижную PR-премию
В Новосибирске прошли публичные защиты проектов в сфере публичных коммуникаций премии "Серебряный лучник - Сибирь". В шорт-листы вошли пять работ красноярских пиар-специалистов.31.01.2021Новости ДККрасноярск
-
«Серебряному лучнику» Сибири практически полностью обновили жюри
В его состав вошли эксперты из восьми сибирских городов и только один бывал в этом качестве раньше. Победителей премии определят в конце января 2021 года.30.11.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики получили премию «Серебряный Лучник – Сибирь»
Финал престижной премии и очные защиты прошли в Новосибирске. В шорт-лист вошли пять проектов красноярских специалистов по коммуникациям в пяти номинациях.03.02.2020Новости ДККрасноярск
-
Директор по пиару из Красноярска вошла в шорт-лист «Мастеров» на «Серебряном лучнике»
На выход в шорт-лист номинации «Мастер» регионального этапа премии «Серебряный лучник» также претендовали два красноярских эксперта, но они не набрали достаточное количество онлайн голосов20.01.2020Новости ДККрасноярск
-
Три пиарщика из Красноярска могут получить «Мастера» на «Серебряном лучнике»
Три эксперта по пиару из Красноярска вошли в число претендентов на победу в одной из самых престижных номинаций регионального этапа премии — «Мастер».13.01.2020Новости ДККрасноярск
-
Два красноярских театра стали лауреатами всероссийской премии «Золотая маска»
В Большом театре состоялась торжественная церемония вручения 25-й театральной премии «Золотая маска». Два красноярских театра одержали победы в двух номинациях.17.04.2019Новости ДККрасноярск
-
Театр Пушкина получил престижную PR-премию
В Новосибирске прошли публичные защиты проектов в сфере публичных коммуникаций премии "Серебряный лучник - Сибирь". В шорт-листы вошли пять работ красноярских пиар-специалистов.31.01.2021Новости ДККрасноярск
-
«Деловой квартал» начинает новый сезон кросс-консалтинга
Мы приглашаем предпринимателей «погадать на бизнес-гуще»: так звучит тема первой в новом году сессии нашего онлайн-проекта. Он состоится 29 января в 14.00.28.01.2021Новости ДККрасноярск
-
«Серебряному лучнику» Сибири практически полностью обновили жюри
В его состав вошли эксперты из восьми сибирских городов и только один бывал в этом качестве раньше. Победителей премии определят в конце января 2021 года.30.11.2020Новости ДККрасноярск
-
Начался прием заявок на конкурс коммуникационных проектов «Серебряный Лучник» - Сибирь
В этом году введена специальная номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии». К участию приглашаются проекты, завершенные в 2020 году на территории Сибирского федерального округа.27.10.2020Новости ДККрасноярск
-
«Наша наука сейчас по компетенциям соответствует лучшим мировым представлениям 90-х»
«Сначала ученых морили в лагерях, потом, в золотую пору застоя, многочисленные НИИ стали царством лицемерия, фальши, начетничества и очковтирательства», — ответ Руслана Долженко Владимиру Фролову.22.07.2020Новости ДКЕкатеринбург
-
Традиционная конференция «Налоговая весна» пройдет онлайн
Организаторы мероприятия – красноярская юридическая фирма «Каминский, Степанов и партнеры» перечислят часть собранных средств в один из благотворительных фондов.19.05.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики получили премию «Серебряный Лучник – Сибирь»
Финал престижной премии и очные защиты прошли в Новосибирске. В шорт-лист вошли пять проектов красноярских специалистов по коммуникациям в пяти номинациях.03.02.2020Новости ДККрасноярск
-
Директор по пиару из Красноярска вошла в шорт-лист «Мастеров» на «Серебряном лучнике»
На выход в шорт-лист номинации «Мастер» регионального этапа премии «Серебряный лучник» также претендовали два красноярских эксперта, но они не набрали достаточное количество онлайн голосов20.01.2020Новости ДККрасноярск
-
Три пиарщика из Красноярска могут получить «Мастера» на «Серебряном лучнике»
Три эксперта по пиару из Красноярска вошли в число претендентов на победу в одной из самых престижных номинаций регионального этапа премии — «Мастер».13.01.2020Новости ДККрасноярск
-
Попали в цель: подведены итоги национальной премии пиарщиков «Серебряный Лучник»
Ежегодно пиарщики российских компаний соревнуются в креативе, защищая проекты на «Серебряном Лучнике». На днях подведены итоги ХХI Национальной премии в области развития общественных связей.26.02.2019Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики признаны лучшими в Сибири
По итогам публичной защиты и экспертной оценки проектов, красноярские пиарщики победили в двух из шести номинаций и стали обладателями гран-при региональной премии «Серебряный лучник».04.02.2019Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики нацелились на победу: кто в шорт-листе премии «Серебряный лучник»
Экспертный совет регионального этапа коммуникационной премии «Серебряный лучник» — Сибирь объявил участников шорт-листа. Красноярцы представлены в трех из шести номинаций.14.01.2019Новости ДККрасноярск
-
Директор департамента общественных связей Норникеля возглавил жюри «Серебряного Лучника»
«Конкурс дает возможность увидеть и обсудить интересные кейсы в области коммуникаций, обменяться опытом, найти вдохновение», — считает Андрей Кирпичников.14.01.2019Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики «сделали кассу» на «Серебряном лучнике»
Подведены итоги регионального этапа PR-премии «Серебряный лучник». Три номинации, приз зрительских симпатий и гран-при взяли красноярцы. Члены жюри поделились с DK.RU своими впечатлениями.31.01.2017Новости ДККрасноярск
-
Попали в цель: подведены итоги национальной премии пиарщиков «Серебряный Лучник»
Ежегодно пиарщики российских компаний соревнуются в креативе, защищая проекты на «Серебряном Лучнике». На днях подведены итоги ХХI Национальной премии в области развития общественных связей.26.02.2019Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики признаны лучшими в Сибири
По итогам публичной защиты и экспертной оценки проектов, красноярские пиарщики победили в двух из шести номинаций и стали обладателями гран-при региональной премии «Серебряный лучник».04.02.2019Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики нацелились на победу: кто в шорт-листе премии «Серебряный лучник»
Экспертный совет регионального этапа коммуникационной премии «Серебряный лучник» — Сибирь объявил участников шорт-листа. Красноярцы представлены в трех из шести номинаций.14.01.2019Новости ДККрасноярск
-
Директор департамента общественных связей Норникеля возглавил жюри «Серебряного Лучника»
«Конкурс дает возможность увидеть и обсудить интересные кейсы в области коммуникаций, обменяться опытом, найти вдохновение», — считает Андрей Кирпичников.14.01.2019Новости ДККрасноярск
-
Премия «Человек года-2017» в Красноярске: номинация «Человек года в сфере культуры»
Одна из постоянных номинаций премии, представляющая лидеров культурной жизни Красноярска. Ежегодно здесь появляются новые имена и новые яркие проекты.28.11.2017Новости ДККрасноярск
-
Красноярские пиарщики «сделали кассу» на «Серебряном лучнике»
Подведены итоги регионального этапа PR-премии «Серебряный лучник». Три номинации, приз зрительских симпатий и гран-при взяли красноярцы. Члены жюри поделились с DK.RU своими впечатлениями.31.01.2017Новости ДККрасноярск