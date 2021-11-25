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Финал премии «Серебряный Лучник» – Сибирь пройдет в Красноярске

Финал премии «Серебряный Лучник» – Сибирь пройдет в Красноярске
Иллюстрация: luchnik-siberia.ru

Заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря 2021 года. Финальная церемония публичных защит и награждение пройдут в конце января.

#НОВОСТИ

Традиционно региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь вручается в Новосибирске, и единственное исключение было сделано в январе 2013 года. Девять лет спустя премия возвращается в Красноярск, где состоятся как публичные защиты проектов шорт-листа, так и церемония награждения победителей. Территориальным партнером премии выступает ОАО «Красцветмет», один из мировых лидеров в производстве драгоценных металлов и изделий из них.

День открытых презентаций финалистов "Серебряного Лучника" — это не просто "тусовка пиарщиков", а настоящий профессиональный праздник с возможностью посмотреть на лучшие проекты года, пообщаться с коллегами из других регионов и проникнуться атмосферой, ради которой мы работаем. Я очень рада, что премия приедет в Красноярск, и уверена, что все оценят этот праздник», — говорит Мария Юферова, руководитель информационной политики Красцветмета.

Оператором премии «Серебряный Лучник» – Сибирь выступает агентство «АГТ-Сибирь». Подать заявку на участие можно до 23 декабря 2021 года на сайте премии. Проекты на конкурс принимаются в семи номинациях — «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление», «Коммуникации в благотворительности», «Развитие и продвижение территорий», «Продвижение государственных и общественных программ» и «Антикризисные коммуникации».

Финал премии «Серебряный Лучник» – Сибирь пройдет в Красноярске 1

Один из проектов-лауреатов по решению жюри войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Финал премии «Серебряный Лучник» – Сибирь пройдет в Красноярске 2

Отметим, проекты красноярских специалисты по связям с общественностью традиционно широко представлены на региональной премии и неоднократно были рекомендованы на национальный этап.

Финал премии «Серебряный Лучник» – Сибирь пройдет в Красноярске 3

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Автор: Петр Савельев
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