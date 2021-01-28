«Деловой квартал» начинает новый сезон кросс-консалтинга
Мы приглашаем предпринимателей «погадать на бизнес-гуще»: так звучит тема первой в новом году сессии нашего онлайн-проекта. Он состоится 29 января в 12.00.
По традиции сессия будет транслироваться в Facebook-аккаунте «Делового квартала», а в первом номере будет опубликована текстовая версия. Участники обсудят, каким будет новый, 2021 год для их отрасли и обозначат тренды.
К участию приглашены (в алфавитном порядке):
Елена Бердникова, режиссер массовых мероприятий;
Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;
Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края;
Жанна Дорошенко, главный врач клиники «Сантем»;
Михаил Кичайкин, сооснователь и руководитель топливной компании «Олмал» ;
Евгений Ковальский, заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ.СИТИ»;
Игорь Мардасов, основатель компании «Сталь Партнер»;
Олег Наумович, исполнительный директор ООО «Финам-Красноярск»;
Анатолий Фомин, создатель компании «Фабрика решений»;
Ольга Хренкова, создатель реджио-школы «Маяк»;
Елена Шевчук, начальник отдела развития движения WorldSkills Russia в Красноярском крае, Центр развития профессионального образования
Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт по страхованию.
Отметим, проект первого красноярского кросс-консалтинга для бизнеса вошел в лонг-лист региональной премии в области PR «Серебряный лучник - Сибирь 2020» в номинации «Антикризисные коммуникации во время пандемии».