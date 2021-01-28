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«Деловой квартал» начинает новый сезон кросс-консалтинга

«Деловой квартал» начинает новый сезон кросс-консалтинга
Иллюстрация: коллаж ДК

Мы приглашаем предпринимателей «погадать на бизнес-гуще»: так звучит тема первой в новом году сессии нашего онлайн-проекта. Он состоится 29 января в 12.00.

#НОВОСТИ

По традиции сессия будет транслироваться в Facebook-аккаунте «Делового квартала», а в первом номере будет опубликована текстовая версия. Участники обсудят, каким будет новый, 2021 год для их отрасли и обозначат тренды.

К участию приглашены (в алфавитном порядке):

Елена Бердникова, режиссер массовых мероприятий;

Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;

Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края;

Жанна Дорошенко, главный врач клиники «Сантем»;

Михаил Кичайкин, сооснователь и руководитель топливной компании «Олмал» ;

Евгений Ковальский, заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ.СИТИ»;

Игорь Мардасов, основатель компании «Сталь Партнер»;

Олег Наумович, исполнительный директор ООО «Финам-Красноярск»;

Анатолий Фомин, создатель компании «Фабрика решений»;

Ольга Хренкова, создатель реджио-школы «Маяк»;

Елена Шевчук, начальник отдела развития движения WorldSkills Russia в Красноярском крае, Центр развития профессионального образования

Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт по страхованию.

Отметим, проект первого красноярского кросс-консалтинга для бизнеса вошел в лонг-лист региональной премии в области PR «Серебряный лучник - Сибирь 2020» в номинации «Антикризисные коммуникации во время пандемии».

 
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