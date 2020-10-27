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Начался прием заявок на конкурс коммуникационных проектов «Серебряный Лучник» - Сибирь

Начался прием заявок на конкурс коммуникационных проектов «Серебряный Лучник» - Сибирь
Иллюстрация: АГТ-Сибирь

В этом году введена специальная номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии». К участию приглашаются проекты, завершенные в 2020 году на территории Сибирского федерального округа.

#НОВОСТИ

Заявки принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 21 декабря.

Правила не ограничивают масштаб и формат проектов-участников, поэтому в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или события (например, продвижение в интернете или проведение пресс-тура), так и комплексные медиа-кампании, программы и стратегии. Выдвижение может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект», - поясняет оргкомитет премии.

В этом году в конкурсе заявлены номинации «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации в период пандемии» (номинация введена на один сезон). Выдвижение кандидатур в персональную номинацию «Мастер» происходит на основе личных заявок и рекомендаций членов жюри.

Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «Год стал очень сложным для многих отраслей, и наша не исключение. Но у нас ни разу не возникла мысль отказаться от проведения премии. В этом сезоне, несмотря на все его трудности, были придуманы и реализованы действительно интересные проекты, заслуживающие профессионального признания», — заявил исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Сибирь Егор Егошин.

Церемония награждения традиционно состоится в конце января. Среди победителей будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Напомним, «Серебряный Лучник» – Сибирь проводится с 2010 года. За это время в региональном конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

 

 

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