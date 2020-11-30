«Серебряному лучнику» Сибири практически полностью обновили жюри

В его состав вошли эксперты из восьми сибирских городов и только один бывал в этом качестве раньше. Победителей премии определят в конце января 2021 года.

В жюри премии «Серебряный лучник» — Сибирь войдут 12 экспертов из восьми городов СФО. Об этом рассказали в оргкомитете.

В их числе:

Константин Вересов, руководитель Центра корпоративных коммуникаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск)

Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Новосибирск)

Евгений Гервальд, директор медиахолдинга «Омская правда» (Омск);

Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС (Новосибирск);

Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» (Новосибирск);

Александр Откидач, управляющий партнер агентства MediaLab (Иркутск);

Петр Пинтусов, заместитель генерального директора — директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемерово);

Данил Снитко, сооснователь и арт-директор брендинговых агентств PUNK YOU BRANDS и «Два слова» (Барнаул);

Екатерина Терешкина, заместитель директора — начальник управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК (Новосибирск);

Елена Ходырева, главный редактор NGS.RU (Новосибирск);

Иван Чурилин, президент ABC Show (Красноярск);

Юлия Эмер, начальник управления информационной политики ТГУ (Томск);

Мария Юферова, руководитель управления информационной политики ОАО «Красцветмет» (Красноярск).

Как рассказал исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Сибирь Егор Егошин, в этом году только один человек в жюри уже был в его составе (Петр Пинтусов), остальные — приглашены впервые.

Важно, чтобы у экспертов был свежий взгляд, чтобы участие в премии было ценностью и для них. Не менее важно присутствие в жюри представителей разных регионов СФО: межрегиональное общение полезно для развития нашей отрасли», — отметил Егошин.

Имя председателя жюри (по традиции им станет один из членов Попечительского совета или Жюри Национальной премии «Серебряный Лучник») объявят в январе.

Заявки на участие в премии принимаются на сайте оргкомитета до 21 декабря. После этого жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников, а в конце января состоятся публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.

Добавим, что премия «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За все время в конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 из них стали победителями на всероссийском уровне.