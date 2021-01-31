Театр Пушкина получил престижную PR-премию

В Новосибирске прошли публичные защиты проектов в сфере публичных коммуникаций премии "Серебряный лучник - Сибирь". В шорт-листы вошли пять работ красноярских пиар-специалистов.

Победителем в номинации "Антикризисные коммуникации", которая была введена специально для проектов 2020 года, решающих задачи взаимодействия преодоления последствий локдауна, стал красноярский драматический театр имени Пушкина и его #скучающийфлешмоб. Артисты театра сделали серию фотографий о том, как скучают по зрителям и предложили коллегам его поддержать. В игру включились сотни театро, музеев и культурных центров по все России и в русскоязычном пространстве мира. О скучающем флешмобе сообщили многие крупные СМИ, включая статусный журнал Esquire. Как рассказала руководитель пресс-службы театра Мария Сикора, этот флешмоб постоянно напоминал зрителям о том, что артисты очень ждут возобновления показов. Это, в том числе, помогло вернуть зрителей в зал после открытия театра.

Также в шорт-лист премии вошли проекты промышленного туризма на Красноярском алюминиевом заводе, "Культурный код" компании МТС : издание книги о Шалаболинской писанице и организация VR-выставки "Северное сияние над плато Путорана", благотворительный забег "Улетная пятёрка" в аэропорту Красноярск и видеопроект "Новые лица Енисейской Сибири".

В номинации "Мастер" жюри региональной премии присудило победу красноярскому пиар-специалисту Василию Дамову.

Автор: Наталья Кобец