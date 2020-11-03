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Красноярский аэропорт передал полмиллиона рублей благотворительному фонду

Красноярский аэропорт передал полмиллиона рублей благотворительному фонду
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта

Это средства, собранные в качестве взносов за участие в благотворительном забеге «Улетная пятерка». Фонд «От сердца к сердцу» приобретет инсулиновые помпы для детей с сахарным диабетом.

#НОВОСТИ

В забеге по взлетно-посадочной полосе приняли участие 1000 человек, каждый из которых при регистрации оплачивал стартовый взнос в размере 500 рублей и при желании мог внести дополнительное пожертвование. Таким образом удалось собрать в общей сложности 550 тысяч рублей.

Жизнь ребёнка с диабетом совсем непроста. Крайне сложно с помощью шприц-ручек контролировать количество сахара в крови. Необходимо 8 раз в день проводить измерения – брать кровь из пальца ребенка и ставить укол, а перед этим правильно подсчитать нужную дозу инсулина. У таких   детей в 90% случаев уже через 2 года с момента начала заболевания возникают необратимые осложнения. Помпа позволяет сделать жить ребенка с диабетом намного проще и лучше - без осложнений и многократных инъекций», - объясняет директор благотворительного фонда «От сердца к сердцу» Ольга Сорокина.

Одна помпа стоит более 100 тысяч рублей.

Это не единственная акция, которую проводят красноярские предприниматели в пользу фонда. В частности, Bellini group ежегодно проводит акцию «Ешь, делись, люби», когда известные красноярцы ровно на один вечер становятся официантами. Они подают блюда, общаются с гостями ресторана, а все чаевые отправляются в благотворительный фонд. Но так как в этом году провести ее в привычном формате не получиться из-за пандемии и соответствующих ограничений, было решено заменить ее онлайн-версией.

Напомним, что с этой акцией директор холдинга Анатолий Ващенко вошел в шорт-лист премии «Человек года» по версии «Делового квартала» в номинации «Доброе дело».

 

 

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