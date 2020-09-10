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Красноярский аэропорт отметит свой день рождения забегом по взлетной полосе

Красноярский аэропорт отметит свой день рождения забегом по взлетной полосе
Иллюстрация: kja.aero

Мероприятие пройдет в конце сентября. За участие в нем придется заплатить, но все собранные деньги организаторы обещают отправить на благотворительность.

#НОВОСТИ
Свое 40-летие международный аэропорт Красноярск отметит благотворительным забегом по взлетно-посадочной полосе, который называется «Улетная пятерка». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
 
Дистанция забега — 5 км. Ожидаемое число участников — 1 000 человек. Состоится мероприятие 26 сентября 2020 года.
Красноярский аэропорт отметит свой день рождения забегом по взлетной полосе 1
Этот забег уникален тем, что будет проходить в действующем аэропорту, где гости смогут увидеть производственные процессы и взлёты-посадки во время ожидания, а также после завершения старта», — рассказали в аэропорту.
Также в пресс-службе пояснили, что во время забега ВВП аэропорта будет закрыта для взлет-посадок. Но причина этого не в мероприятии, а в регламентных работах по соединению полосы со строящейся на летном поле магистральной рулежной дорожкой. 
 
Чтобы принять участие в мероприятии, нужно будет заплатить стартовый взнос в 500 рублей (желающие смогут сделать дополнительное пожертвование). Все собранные таким образом деньги обещают направить в благотворительный фонд «От сердца к сердцу» на приобретение инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.
 
Подать заявку на участие и узнать детали можно на сайте забега. Как говорят в аэропорту, уже подано порядка 970 заявок.
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