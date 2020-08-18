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Bellini group запустила онлайн-акцию в помощь детям с диабетом

Bellini group запустила онлайн-акцию в помощь детям с диабетом
Иллюстрация: vk.com/bellinigroup

Ресторанная группа Bellini ежегодно проводит благотворительную акцию в поддержку детей с сахарным диабетом. В этот раз ее перевели в удаленный формат.

#НОВОСТИ
Bellini group и фонд «От сердца к сердцу» запустили благотворительную акцию «Добро — есть». Об этом ресторанная компания сообщила в своих соцсетях.
 
Суть в том, что в меню доставки ресторанов Bellini появилась позиция «Инсулиновые помпы детям». Ее стоимость — 50 рублей.
Оплачивая её, вы жертвуете деньги на приобретение инсулиновых помп. Стоимость одной помпы вместе с расходными материалами равна 110 000 рублей», — пишут рестораторы.
Обычно деньги на покупку инсулиновых помп Bellini group собирает во время акции «Ешь, делись, люби», когда известные красноярцы ровно на один вечер становятся официантами. Они подают блюда, общаются с гостями ресторана, а все чаевые отправляются в благотворительный фонд. Но так как в этом году провести ее в привычном формате не получиться из-за пандемии и соответствующих ограничений, было решено заменить ее онлайн-версией.
 
Напомним, что в 2019 году Bellini group во время «Ешь, делись, люби» было собрано более 500 тысяч рублей. С этой акцией директор холдинга Анатолий Ващенко вошел в шорт-лист премии «Человек года» по версии «Делового квартала» в номинации «Доброе дело».
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