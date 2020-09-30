МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий

Проект поможет красноярцам и гостям города ближе познакомиться с природой Крайнего Севера и продемонстрирует редкое природное явление – северное сияние. При помощи VR-технологий они смогут увидеть, как бы оно выглядело над одним из самых труднодоступных и красивейших мест страны – плато Путорана*.

Экспонат, который состоит из VR-шлема и загруженного в него ролика с демонстрацией северного сияния, станет частью экспозиции Красноярского краевого краеведческого музея. Северное сияние - удивительной красоты природное явление, которое можно наблюдать только за полярным кругом. При помощи этого экспоната жители региона смогут больше узнать о нем. Плато Путорана – одно из труднодоступных мест, чтобы добраться туда, необходимо отправиться в далекое путешествие на север Красноярского края (ближайший крупный город – Норильск).

В условиях, когда значение цифровых сервисов особенно возросло, мы стремимся рассказывать об исторических и природных объектах с помощью современных технологий. И уверены, что красноярцы и гости региона с радостью будут наблюдать за уникальным природным явлением благодаря VR-технологиям. В прошлом году в рамках проекта «Культурный код» мы выпустили книгу, которая рассказывает об уникальном археологическом объекте – Шалаболинской писанице, ее можно найти в библиотеках региона. Мы планируем продолжить поддерживать важные объекты региона, вкладываясь таким образом в сохранение истории и поддерживая его региональную идентичность», - пояснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Красноярский край – огромный регион с удивительной природой. Мы рады, что в такое непростое время МТС подключилась к образовательной деятельности нашего музея. Теперь и жители региона, и гости Красноярска смогут больше узнать о природе Крайнего Севера, и еще больше заинтересоваться краем, в котором мы живем, и полюбить его», - рассказала директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.

О проекте «Культурный код»

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов.

В 2018 году в проекте приняло участие 18 регионов страны, в 2019 году еще 40 регионов страны присоединились к проекту МТС «Культурный код».

Справка Красноярский краевой краеведческий музей является одним из крупнейших и старейших музеев Сибири. В 2020 году музею исполнился 131 год. Фонды музея включают около 500 000 единиц хранения, многие из которых связаны с уникальным природным наследием Красноярского края. VR-экспозиция «Северное сияние» будет доступна всем посетителям музея, купившим входной билет.

*Плато Путорана входит в число природных объектов, отнесенным к всемирному наследию ЮНЕСКО. Территорию заповедника можно посещать только по установленным маршрутам. В юго-западной части плато Путорана расположено озеро Виви, которое долгое время являлось географическим центром России. Чуть южнее плато, в Эвенкии, между озерами Виви и Тембенчи, находится российский полюс недоступности – самая удаленная от транспортных путей и труднодоступная точка страны.