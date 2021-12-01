«Человек года»: яркие моменты главной деловой премии

Ее ждут, ее обсуждают, ее критикуют. На нее хотят попасть в качестве гостя и, конечно же, о ней мечтают, представляя себя на сцене со статуэткой в руках. Премия «Человек года» в Красноярске.

Вспоминаем, как это было 11 лет подряд. И готовимся к новой торжественной церемонии вручения 9 декабря.

«ЧГ-2011»: первая торжественная церемония

В первый раз премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал — Красноярск» была вручена в 2010-м. Однако произошло это «виртуально» — на страницах журнала. Традиция проводить торжественную церемонию награждения появилась только год спустя — в 2011-м. Прошедшее в «Плазма-холле» в «Бобровом логу» мероприятие во многом заложило традиции премии. Вот уже больше 10 лет подряд «Деловой квартал» собирает под конец года бизнес- и деловую элиту Красноярска и края, отмечая лучших.

В 2011 году церемонию открывали главный редактор «ДК» Алексей Машегов и заместитель губернатора — заместитель председателя правительства края Андрей Гнездилов. Одним из самых ярких моментов премии стал ее финальный аккорд — игра на африканских барабанах. Вместе с профессиональными барабанщиками на сцену вышли все победители 2011 года.

Число гостей: около 160.

«Человек года» — Александр Коропачинский, «СМ.Сити».

«ЧГ-2012»: главный победитель — паралимпиец

В 2012 году церемония «Человек года» сменила площадку: главный деловой прием Красноярска прошел в зале торжественных приемов БКЗ. Атмосфера праздника высокого уровня чувствовалась даже на улице: в Большой концертный зал гости поднимались по красной ковровой дорожке. Открывавший церемонию министр финансов Роман Одинцов заявил, что «Деловой квартал» в Красноярске вырос настолько, что пора менять название на «Деловой микрорайон» или даже «Деловой город».

В числе победителей-2012 — Татьяна Павловская (номинация «Ритейлер»), Cергей Шашко (номинация «Страховщик»), Роман Феодори (номинация «Человек года в культуре»), Владимир Егоров (номинация «Застройщик») и другие. Выбор победителя в главной номинации стал самым «небизнесовым» за всю историю премии. «Человеком года — 2012» редакция «ДК» назвала первого в истории Красноярского края паралимпийского чемпиона, победителя Паралимпийских игр в Лондоне в эстафете 4 по 100 метров Евгения Кегелева. Это решение гости церемонии поддержали шквалом аплодисментов.

Число гостей: около 230.

«Человек года» — Евгений Кегелев, чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года.

«ЧГ-2013»: спецноминации и почетные арбитры

В 2013 году на премию «Человек года» в общей сложности были номинированы 62 человека. К традиционным номинациям добавились новые — «Энергетик», где победу одержал генеральный директор филиала «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири Самуил Зильберман, и «Спортивный менеджер» — награду получила заместитель губернатора Красноярского края Екатерина Пешкова, ответственная за заявочную кампанию Универсиады-2019.

Другой новеллой церемонии стало появление «почетных арбитров»: решением редакции из числа номинантов были выведены трехкратные лауреаты премии Алексей Логинов и Николай Бяков. Они участвовали в голосовании в качестве экспертов, оценивая номинантов на своих рынках.

«ЧГ-2013» отличился двумя спецноминациями. Заслуженный тренер СССР, России и Грузии Дмитрий Миндиашвили был награжден в номинации «Легенда Красноярска», продюсер Наталья Сипетая стала «Медийной персоной года», спецноминацию учредил телевизионный партнер премии — «СТС-Прима».

Число гостей: более 300.

«Человек года» — Владимир Егоров, генеральный директор УСК «Сибиряк».

«ЧГ-2014»: премия обрела собственный гимн

Прошедшая в год 10-летия «Делового квартала» в Красноярске премия «перепридумала» саму себя. Во-первых, главный деловой прием города сменил площадку: вручение пятой премии «Человек года» состоялось в «Гранд Холле Сибирь».

Среди соискателей премии было много новичков: в числе номинантов — более 50 абсолютно новых лиц. В номинации «Ресторанный бизнес» изменились правила игры: начиная с 2014 года и по сей день за статуэтку победителя соревнуются не холдинги, а заведения, открывшиеся за последний год. Из дюжины претендентов первенство досталось детищу Алексея Неймана и Дмитрия Журкина «Залечь на дно в Брюгге».

«ЧГ-2014» — это и несколько новых номинаций. В «Агробизнесе» премией был отмечен Валерий Исаев, директор ЗАО «Назаровское», в «Детском бизнесе» — Татьяна Андреева, генеральный директор НОУ «Умка». Еще одной премьерной номинацией стала «Благотворительность» — победу одержала Надежда Болсуновская, председатель общественного движения «Право на счастье». Главное же новшество года — гимн премии, слова которого написал главный редактор «ДК» в Красноярске Алексей Машегов. Начиная с 2014 года гимн «ЧГ» всегда звучит в качестве финального аккорда церемонии.

Число гостей: более 350.

«Человек года» — Роман Гольдман, генеральный директор агрохолдинга «Сангилен+».

«ЧГ-2015»: бизнесмены-певцы

В 2015 году за победу в 8 номинациях боролись 43 претендента. Традиционно были новые номинации — «Интернет-проект года» (победитель — Диана Серебренникова с проектом «Уголки Сибири») и «Молодой предприниматель» (победитель — Вадим Мельник, проект «Пекарёво»). Сергей Ломанов-старший одержал победу в номинации «Прорыв года»: главный тренер ХК «Енисей» привел команду к победе в Кубке мира.

«Человек пятилетия» — такую спецноминацию учредил партнер премии, компания КПМГ. Приз достался бизнесмену, благотворителю, общественному деятелю и депутату Константину Сенченко.

На закрытии шестой церемонии награждения победителей премии «Человек года» состоялась премьера клипа, снятого на гимн премии. Участие в записи песни и в съемках клипа приняли больше 10 красноярских бизнесменов. В их числе Евгений Пономарев, Владимир Владимиров, Сергей Нощик, Моника Дюсуше, Александр Коропачинский, Олег Сипетый, Константин Сенченко, Евгений Шустов и другие.

Число гостей: около 150.

«Человек года» — Олег Сипетый, генеральный директор ГК «Командор».

«ЧГ-2016»: ход королевы

В 2016 году появилось сразу три новые номинации — «Человек года в политике», «Стартап года» и «Общественный проект бизнеса». Самым политически успешным бизнесменом был признан Константин Сенченко. А в «Стартапе года» победил Сергей Николаенко с проектом «Биомедицинский парк». К слову, «Общественный проект бизнеса» в дальнейшем переименуется в «Доброе дело бизнеса».

Однако самым запоминающимся моментом стало вручение главной, надотраслевой премии. Впервые главным человеком года была признана женщина — Маргарита Филиппова. Ранее побеждали только мужчины.

Число гостей: 420.

«Человек года» — Маргарита Филиппова, тогда генеральный директор СК «Надежда».

«ЧГ-2017»: отставки и назначения на сцене

В 2017 году произошло существенное обновление пула номинантов. Из 72 претендентов в 11 номинациях 52 участника номинировались впервые. Также появились и две новые номинации — «Экологический проект бизнеса» и «Медиаменеджер года». В первой победил Сергей Каминский, на тот момент директор Красноярской ГЭС, а лучшим медиаменеджером был признан Дмитрий Буевич, руководивший в то время медиагруппой «Прима».

Церемония удивила гостей рэп-батлом. Ресторатор Евгений Пономарев и ресторанный критик Артем Потехин сошлись в словесном поединке.

Неожиданным моментом премии стало… увольнение главного редактора издания Алексея Машегова. О том, что он покидает «Деловой квартал», главред сообщил со сцены и тут же объявил нового руководителя — Юлию Чанчикову.

Число гостей: около 500.

«Человек года» — Анатолий Ващенко, основатель холдинга Bellini group.

«ЧГ-2018»: со слезами на глазах

Это была особенная церемония. За две недели до мероприятия редакция журнала, как и многие красноярцы, была потрясена трагическим известием о гибели депутата Законодательного собрания края, вице-спикера Алексея Клешко. Это была огромная потеря для края, города, для целых отраслей, а самое главное, для людей, которые шли к Алексею Михайловичу за помощью, советом, поддержкой. Организаторы решили, что звание главного человека года будет присвоено Алексею Клешко посмертно. Юлия Чанчикова не смогла сдержать слез, называя имя победителя — друга редакции, бессменного эксперта, прекрасного человека.

В память об Алексее Клешко организаторы представили на деловом приеме благотворительные и культурные проекты — школу больничной клоунады, художественную школу имени Андрея Поздеева, музыкальный театр и «Параллели» — совместный фотопроект журнала «Деловой квартал» и творческого объединения Total farsh». С тех пор это стало доброй традицией.

Число гостей: 570.

«Человек года» — Алексей Клешко, депутат Законодательного собрания Красноярского края, вице-спикер, эксперт премии «Человек года на протяжении 9 лет.

«ЧГ-2019»: интерактив, масштаб и обновление

Юбилейная, X церемония вручения в 2019 году стала самой масштабной и по количеству гостей, и по партнерскому пулу, и по разнообразию номинаций.

Впервые у премии появился соучредитель. Премия «Стартап года» была учреждена по инициативе частного предпринимателя, венчурного инвестора, создателя бизнес-акселератора «300 стартапов» Андрея Шевелева. Номинация прошла в интерактивном формате. Лучший стартап гости главного делового приема выбирали с помощью смс-голосования. Проекты тройки лидеров были представлены в виде кратких видеопрезентаций: в течение минуты стартаперы рассказывали о своих бизнес-идеях.

Пожалуй, юбилейная церемония стала самой интерактивной в истории премии. Помимо голосования за стартапы состоялось голосование за лучшую фотоработу в проекте «Битва фотографов». Победителем стала Татьяна Вишневская с работой «Сибирская царевна» — авторское прочтение картины Михаила Врубеля «Царевна Лебедь».

Соавтор фотопроекта «Битва фотографов», куратор культурных проектов Наталья Сипетая, поздравляя победителя, отметила многогранность и глубину созданного образа. Также Наталья Сипетая поздравила команду «Делового квартала» с десятилетием премии и 15-летием журнала.

Стоит отметить, что премия обновила дизайн-упаковку, и организаторы приняли решение, что будут делать это ежегодно, исходя из тематики церемонии. А еще у «ЧГ» появился собственный сайт.

Число гостей: 780.

«Человек года» — Наталья Потапова, управлявший банком «Открытие» в Красноярском крае.

«ЧГ-2020»: «Выжившие», или Гибридный формат

Занавес — железный. Маска — тряпичная. Реальность — новая. Пугающая, ломающая, но не всех. С этих слов началась XI премия «Человек года. Выжившие» в Красноярске. Премия для тех, кто не сдается.

Перед организаторами стояло множество требований времени, которые нужно было учесть при проведении мероприятия. Социальная дистанция, средства дезинфекции, в том числе и на сцене, соблюдение масочного режима в зале и на всех локациях площадки. В итоге возникла идея гибридного формата. Собственно, привычного главного делового приема года не было. Были организованы съемки прямой видеотрансляции. Офлайн присутствовали только участники действия — номинанты, победители, партнеры, эксперты, артисты. Все те, без кого эта премия не состоялась бы в принципе.

Когда были объявлены победители — медики девяти ковидных госпиталей Красноярска, зал встал в едином порыве.

Число участников съемки видеотрансляции: 200.

Победители главной премии «Человек года» — Сергей Гребенников, главный врач КГБУЗ БСМП им. Карповича, Егор Корчагин, главный врач Краевой клинической больницы, Владимир Фокин, главный врач КГБУЗ ККМБ № 20 им. Берзона, Альбина Фокина, главный врач КГБУЗ КГБ № 4, Петр Вдовенко, и. о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн, Анна Колодина, главный врач КГБУЗ КМДБ № 1, Маргарита Маслова, главный врач КГБУЗ КДБ № 8, Ольга Кунилова, главный врач КГБУЗ РД № 1, Андрей Модестов, главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского».

Сказано на «Человеке года»

Николай Бяков,

генеральный директор ГК «Медведь Холдинг», «Человек года» в автобизнесе в 2011 году

«Я «Деловой квартал» не читаю. Я над ним работаю — много раз перечитываю каждый номер с авторучкой».

Анатолий Ващенко,

соучредитель Bellini group, победитель в номинации «Ресторатор» в 2011 году

«Несмотря на то что сейчас модно ставить под сомнение любые выборы, могу вас уверить: я никаких вбросов не осуществлял».

Владимир Владимиров,

директор компании «Владимиров и Ко», победитель в номинации «Ресторатор» в 2012 году

«Скажу по-голливудски. Поблагодарю Господа Бога, маму, папу, Анатолия Ващенко за то, что он наконец мне уступил. Бабушку — за то, что пекла вкусные пирожки. С них, наверное, и началась моя карьера в ресторанном бизнесе».

Анатолий Ващенко,

соучредитель Bellini group, победитель в номинации «Гостеприимство» в 2013 году)

«Я не первый раз стою на этой сцене. Рассчитывал получить награду и в прошлом году, но тогда она досталась моему любимому конкуренту. Учитывая, как пиарился Владимир в этом году, думал, что вновь победит он. Но, видимо, ему достанется награда в номинации «Депутат».

Татьяна Андреева,

генеральный директор НОУ «Умка», победитель в номинации «Детский бизнес» в 2014 году

«Как однажды заметил Альберт Эйнштейн: «Ищите не успех жизни, а смысл жизни». Мы свой нашли в «Умке» 12 лет назад. Мы создаем условия для счастливого детства, наполняем любовью и восстанавливаем партнерство с семьей и в семье. «Детский» бизнес — это не игрушки. Это важное и ответственное дело. Спасибо вам за это понимание. Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы».

Геннадий Торгунаков,

директор «Делового квартала» в Красноярске, 2020 год

«Все, кто собрался в зале, — выжившие и одновременно герои. И то, что мы собрались здесь и чествуем победителей, причем за крутые проекты и достижения, говорит о жизнеспособности бизнеса, несмотря ни на что».

Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, 2019 год

«То, каких усилий стоит небольшому независимому изданию проводить столь масштабное событие — скорее, про миссию. Только страсть, вера, одержимость могут объяснить, почему скромная по численности команда четыре месяца в году живет в режиме организации мероприятия «не по росту». Но одержимость — это заразно».

Наталья Сипетая,

эксперт номинации «Культура: частные проекты» в 2019 и 2020 году, победитель в специальной номинации «Медиаперсона»

«Премия волнует и мотивирует тех, кто вкалывал весь год, придумывал новые проекты, создавал городские события и теперь сошелся в битве в номинациях. Они знают, чего стоит заветная статуэтка в виде человечка, держащего в руках хрупкий шар — свое дело. Они амбициозны, активны, конкурентны. Для них признание в профессиональной среде не пустой звук. Наверное, поэтому они лидеры. Они знают, что статуэтку «Человек года» купить нельзя. Как и признание».