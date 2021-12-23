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Количество самозанятых в Красноярском крае за год удвоилось

Количество самозанятых в Красноярском крае за год удвоилось
Иллюстрация: pixabay.com

Это произошло в том числе за счет перетока предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. Их численность, кстати, тоже начала восстанавливаться

#НОВОСТИ
На сегодняшний день в Красноярском крае насчитывается более 60 тысяч предпринимателей, которые платят налог на профессиональный доход (самозанятые). Это на 30 тысяч больше, чем было в начале года, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства .
В регионе в 2021 году резко увеличилось количество самозанятых, в том числе, за счёт „перетока“ из числа МСП», — пояснили в ведомстве.
В целом же, по сравнению с допандемийным периодом, количество предпринимателей в Красноярском крае снизилось с более чем 106 тысяч субъектов до примерено 104 тысяч. При этом только в последние четыре месяца их число увеличилось на 3 893 компании и ИП.
 
По количеству бизнесов различных масштабов в регионе мы вышли на допандемийный уровень. В следующем году важно удержать эту положительную динамику, в том числе, за счет дополнительных мер поддержки», — говорит руководитель агентства развития МСП Татьяна Бочарова.
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Расширение региональной сети центра позволило ему вдвое увеличить охват предпринимателей из районов Красноярского края.

Налоговые льготы для малого бизнеса в Красноярском крае продлят на год

Список тех, кто может воспользоваться льготами также расширили. Бюджету эти меры поддержки обойдется более чем в полмиллиарда рублей.

Предпринимателям Красноярского края помогут справиться с административными барьерами

Соответствующую комиссию при правительстве региона создали в этом году. Первые предприниматели уже воспользовались ее помощью.

 

Автор: Петр Савельев
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