Через центр «Мой бизнес» прошло более пяти тысяч красноярских предпринимателей

Расширение региональной сети центра позволило ему вдвое увеличить охват предпринимателей из районов Красноярского края.

В 2021 году за различными мерами поддержки малого и среднего предпринимательства в центр «Мой бизнес» Красноярского края обратилось более 5,5 тысяч субъектов МСБ. Об этом рассказали в правительстве региона.

По словам руководителя организации Александра Граматунова, общее число услуг, оказанных центром за этот год превысило 10 тысяч. Чаще всего предприниматели обращались за консультациями юриста или специалиста по налогообложению. Также спросом пользовались услуги по сертификации продукции, помощь в поиске партнеров, размещение на электронных торговых площадках, организация участия в российских и международных выставках.

Добиться такого результата помогло расширение сети представительств «Моего бизнеса» в крае, которым центр активно занимался в этом году. Сейчас в регионе работает три крупных центра по кустовому принципу, два филиала в моногородах и 13 представительств на базе местных администраций. До конца года откроется офис в Партизанском районе.

По словам руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяны Бочаровой, в 2019 году в целом по краю мерами поддержки было охвачено не более 4% предпринимателей. Причем более 80% были из Красноярска.

Благодаря формированию филиальной сети центров „Мой бизнес“, которое началось в этом году, ситуация изменилась — охват мерами поддержки субъектов МСП именно из муниципальных образований вырос в течение текущего года в два раза», — рассказала Бочарова.

Сейчас центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям Красноярского края более 300 услуг — от консультаций до микрокредитования. Руководитель центра Александр Граматунов в этом году стал обладателем премии «Человек года» в номинации «Банкир года».

Читайте также:

Речь об информационном сервисе, где собраны все актуальные данные по программам господдержки бизнеса — как местным, так и федеральным.

Красноярских предпринимателей зовут в Клуб экспортеров Площадку создали на базе центра «Мой бизнес». По задумке властей, она должна помочь развитию экспортных направлений бизнеса предприятий Красноярского края.

Предприниматели Красноярского края подписали экспортных контрактов почти на $9 млн

В прошлом году цифра была пусть не на много, но меньше. Основные направления — Китай, Нидерланды и Германия. Туда краевые предпринимали поставляют продукты питания, мебель и многое другое.