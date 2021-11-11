Красноярских предпринимателей зовут в Клуб экспортеров

Площадку создали на базе центра «Мой бизнес». По задумке властей, она должна помочь развитию экспортных направлений бизнеса предприятий Красноярского края.

Клуб экспортеров должен стать местом встречи предпринимателей, чиновников и экспертов, где будут обсуждать актуальные вопросы развития экспорта.

Это способ быть в курсе всех важных практических вопросов, касающихся внешней торговли, и возможность обрести новые знания в области экспортной деятельности», — говорит директор центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Работать клуб будет в формате закрытых мероприятий. Другие детали пока не раскрываются.

Подробнее о вступлении в Клуб экспортеров можно узнать по телефону 8-800-234-01-24.

Добавим, что за девять месяцев 2021 года центр «Мой бизнес» поддержал более 300 краевых экспортеров, из которых 50 уже подписали контракты на общую сумму $7,5 млн.

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