Красноярских предпринимателей зовут в Клуб экспортеров
Площадку создали на базе центра «Мой бизнес». По задумке властей, она должна помочь развитию экспортных направлений бизнеса предприятий Красноярского края.
Это способ быть в курсе всех важных практических вопросов, касающихся внешней торговли, и возможность обрести новые знания в области экспортной деятельности», — говорит директор центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.
Церемония вручения всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» представителям бизнеса Сибирского федерального округа состоялась в Томске.
Красноярский край стал крупнейшим несырьевым экспортером в Сибири в 2021 году
По данным «Российского экспортного центра» (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Сибири за 6 месяцев 2021 года вырос на 30,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Оборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспорт
«Скай Технолоджи» из Железногорска провела презентацию на международной выставке Istanbul International Furniture Fair. Оборудованием заинтересовались представители 36 стран.