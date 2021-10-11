Алтайские патроны, омские конфеты, красноярский лес и томское ПО: что идет на экспорт
Церемония вручения всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» представителям бизнеса Сибирского федерального округа состоялась в Томске.
Награды получили компании и предприниматели из семи регионов Сибири. Как отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, комиссии было очень непросто «выбрать самых достойных».
В рамках мероприятия приглашенные эксперты обсудили, насколько действующие меры поддержки экспортеров отвечают потребностям субъектов малого бизнеса.
Для всех групп экспортеров у нас работает сервис "Одно окно" — не просто проект, а целая экосистема, представляющая комплексный арсенал мер поддержки для развития компаний, ориентированных на экспорт. Это одно из основных средств достижения поставленных Президентом РФ национальных целей по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта», — напомнил вице-президент по правовым вопросам Российского экспортного центра Иван Гудков.
Победителями и призерами окружного этапа премии «Экспортер года» в этом году стали 23 компании. Томское ООО «Рубиус Групп» стало лауреатом сразу в двух номинациях — «Прорыв года» и «Экспортер года в сфере услуг» (в категории «Малое и среднее предпринимательство») Компания специализируется на разработке и продажах ПО.
Две премии также получил Барнаульский патронный завод (Алтайский край), отмечающий в этом году свое 80-летие. Предприятие победило в номинациях «Новая география» и «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес». В категории «Малое и среднее предпринимательство» в этой номинации лидером стала омская AMT Electronics (ИП Маричев С.Н), которая с 1987 года разрабатывает и производит оборудование для электрогитар.
Первое место в номинации «Экспортер года в сфере АПК» в категории «Крупный бизнес» заняло АО «Новосибирскхлебопродукт» (Новосибирская область). В категории «Малое и среднее предпринимательство» экспортером года в сфере АПК было объявлено ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» (Томская область).
В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «Крупный бизнес» победителем стало АО «СКТБ «Катализатор» (Новосибирская область), в категории «Малое и среднее предпринимательство» — ООО «Универсальные терминал системы» (Томская область).
Оба лидера номинации «Трейдер года» представляют Омскую область. Победитель в категории «Крупный бизнес» ООО «Сибирь ИмпЭкс» продвигает российских производителей на рынках Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении. В категории «Малое и среднее предпринимательство» победило ООО «ТПК «Сладонеж», которое поставляет продукцию одноименной кондитерской фабрики в страны СНГ, Китай, Молдавию, Ирак, Афганистан, Палестину. В 2020 году вафли и конфеты «Сладонежа» добрались до Северной Америки.
Красноярские экспортеры в этот раз не стали лидерами в номинации, однако АО «Краслесинвест» стало призером премии. Отметим, что в прошлом году в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» лучшим признали Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1.
Победители окружного этапа примут участие во федеральном этапе конкурса. Церемония награждения победителей состоится на международном экспортном форуме «Сделано в России» в конце 2021 года.
Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ среди компаний, занимающихся несырьевым экспортом. Главная цель конкурса — показать и поощрить тех предпринимателей, на которых стоит равняться.
Если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1700, а в 2021 — более 1800.
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