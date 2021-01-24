Малые и средние предприятия края заключили 88 экспортных контрактов в 2020 году

В Агентстве развития малого и среднего предпринимательства подвели итоги экспортного года. Так, в 2020 году 50 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму $4,5 млн долларов.

Продукция красноярских производителей поставляется более чем в 20 стран мира. 50 компаний сумели наладить зарубежные продажи благодаря Центру поддержки экспорта, который работает на базе центра «Мой бизнес». Работа ведется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Специалисты центра «Мой бизнес» помогают искать зарубежных партнеров, организуют участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также размещение продукции на электронных торговых площадках, оказывают и другие услуги, значительная часть из них для предпринимателей бесплатна.

Красноярские производители поставляют за рубеж широкий спектр продукции: сборные строительные конструкции для быстровозводимых зданий, пиломатериалы, холодильное оборудование, различные пищевые продукты, унты из камуса оленя, деревянные детские игрушки, украшения и аксессуары ручной работы, косметические маски и многое другое.

В 2021 году на поддержку экспортеров из числа представителей малого и среднего бизнеса предусмотрены 25,1 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

В агентстве уверены, что наработанный опыт поможет наладить еще более тесные связи красноярских предприятий МСБ с «внешним миром». Предполагается, что по итогам 2021 года объем экспортных контрактов составит не менее $31,4 млн. Этому должно способствовать и внедрение в Красноярском крае экспортного стандарта 2.0 совместно с АО «Российский экспортный центр».

Напомним, в декабре были подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года, жюри, куда вошли представители центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта и красноярского представительства Российского экспортного центра, оценивало объем экспорта за последние три года, географию поставок, активность компаний в участии в выставках и образовательных программах.

В отраслевых номинациях лидерами стали АО «Гортехмаш-Заводы» (производство промышленного оборудования), ООО «Рапид Билдинг» (строительные материалы и технологии), ООО «Бревно» (производство оптики и аксессуаров из натурального дерева), ООО «КВЗ» (продовольственные товары - напитки). В номинациях «Яркий старт» и «Гуру экспорта» победили ООО «Консент сервис» (производство спортивной одежды) и ООО «Скай Технолоджи 2015» (производство витражного оборудования).