В Красноярске наградили самые успешные экспортные компании малого и среднего бизнеса

Итоги конкурса «Лучший экспортер года» подвели в Красноярске. Центр поддержки экспорта (центр «Мой бизнес») определил шесть компаний-победителей, всего на конкурс в 2020 году поступило 16 заявок.

Конкурс проводится уже четвертый год среди предприятий малого и среднего бизнеса, и 2020 год не стал исключением, несмотря на все экономические, логистические и эпидемические ограничения. Жюри, куда вошли представители центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта и красноярского представительства Российского экспортного центра, оценивало объем экспорта за последние три года, географию поставок, активность компаний в участии в выставках и образовательных программах. Награждение прошло в эфире телеканала «Прима».

Мы принимали во внимание и то, есть ли у компании сайт на иностранном языке, международная сертификация, использует ли бизнес электронные торговые площадки для продвижения своей продукции. После анализа всех этих параметров были выделены шесть предприятий, которые стали победителями в нескольких номинациях», - рассказал заместитель руководителя центра «Мой бизнес», курирующий, в том числе, экспортную деятельность, Александр Черников.

Победители получили сертификаты на оплату авиаперелета и гостиницы: их можно использовать для покрытия этих расходов при участии в международных деловых мероприятиях в России и за рубежом. В отраслевых номинациях лидерами стали АО «Гортехмаш-Заводы» (производство промышленного оборудования), ООО «Рапид Билдинг» (строительные материалы и технологии), ООО «Бревно» (производство оптики и аксессуаров из натурального дерева), ООО «КВЗ» (продовольственные товары - напитки). В номинациях «Яркий старт» и «Гуру экспорта» победили ООО «Консент сервис» (производство спортивной одежды) и ООО «Скай Технолоджи 2015» (производство витражного оборудования).

Некоторые из этих компаний широко известны и в Красноярске. В частности, марка солнцезащитных очков Brevno, созданная красноярцами Федором Смирновым и Артемом Коровиным в 2013 году, уже через четыре года стала продаваться за рубежом. Такого результата удалось добиться благодаря собственной дерзости и поддержке центра «Мой бизнес»: осенью 2016 года очки Brevno были представлены на международной выставке дизайнерской оптики SILMO в Париже, а весной 2017-го – на выставке MIDO в Милане. Благодаря этому компания смогла начать продажи во Франции, Италии и Китае. Причем на этом предприниматели не остановились: они продолжают ездить на международные выставки и представлять там свои новинки. В минувшем году европейцам приглянулись не только оправы из натурального дерева, но и из переработанного пластика.

Дерево как материал становится все более популярным в Европе, хотя еще не многие решаются покупать деревянные оправы, поскольку это очень необычно. Линейка изделий из вторичного пластика очень востребована. Многие европейские компании используют этот материал. Вторичная переработка здесь популярна, но не у всех компаний получается выполнить изделия такого качества и дизайна, как это делает Brevno», - рассказал дистрибьютер Brevno во Франции Сирил Теллез.

По его мнению, при грамотном продвижении бренда, чтобы укрепиться на европейском рынке, компании потребуется не более трех лет. При этом Brevno – именно малый бизнес: в производственном процессе задействованы семь человек, они выпускают до 500 пар очков в месяц. Напомним, кстати, что Федор Смирнов и Артем Коровин становились участниками шорт-листа премии «Человек года 2016» в номинации «Товаропроизводитель».

Железногорская «Скай технолоджи» разрабатывает и производит оборудование для декорирования листовых материалов: широкоформатные УФ-принтеры, витражное оборудование, станки для резки стекла, тканей, пластика и ПВХ-плёнок и другое оборудование, которое можно применять в полиграфии, производстве рекламы, мебели, обработке дерева и других сферах. Продукция компании поставляется в Беларусь, Казахстан, Грузию, Кыргызстан, Армению, Украину, Узбекистан, Туркменистан и Молдавию. Предприниматели стараются не пропускать отраслевые выставки и бизнес-миссии – все, что помогает наладить новые связи и показать свои новинки максимально большому количеству потенциальных партнеров. В этом году «Скай Технолоджи» стала участником специальной акселерационной программы Центра поддержки экспорта под названием «Экспортный форсаж». Это шесть интенсивных двухдневных образовательных модулей, которые позволяют предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки в продвижении своей продукции на внешние рынки. Кроме того предприниматели могут всегда получить консультации экспертов акселератора и меры поддержки Центра. Участие в программе бесплатное, она финансируется из федерального бюджета.

Главный KPI для участников программы – новые внешнеторговые контракты в течение года с даты вхождения в акселератор. «Скай Технолоджи» добилась успеха практически сразу же: в октябре 2020 года по итогам участия в крупнейшей международной специализированной выставке «Лесдревмаш» в Москве, куда железногорцы смогли поехать при содействии Центра поддержки экспорта, компания заключила контракт на поставку своего оборудования по декорированию мебели в Узбекистан.

Известно, что Красноярский край – крупный промышленный регион, который экспортирует сырьё, алюминий, цветные металлы и древесину. Но вместе с этим важно отметить, что региональный малый и средний бизнес вносит существенный вклад в развитие несырьевого экспорта. Наши предприниматели экспортируют пищевые продукты, например, печенье, шоколад, варенье, детские игрушки, одежду, украшения и аксессуары ручной работы. Также в зарубежные страны поставляются 3D-принтеры, принтеры для резки стекла, производства витражей, промышленные и бытовые светильники, холодильники, рециркуляторы, котлы для обогрева и многое другое», - рассказывает Александр Черников.

Итоги экспортного года еще окончательно не подведены – предприниматели продолжают вести переговоры с потенциальными партнерами, но по предварительным подсчетам, при поддержке специалистов центра экспорта красноярский малый и средний бизнес заключил 80 контрактов на общую сумму $4,5 миллиона. География экспорта в этом году – более 20 стран, например, Армения, Узбекистан, Беларусь, Монголия, Чехия, Франция, Италия, Китай, Германия, Индия, Великобритания, Словакия, США, Канада, Гонконг, Вьетнам. Как отмечают в центре «Мой бизнес», ограничения, связанные с пандемией, не помешали успешному поиску зарубежных партнеров: в «благополучном» офлайновом 2019 году экспортных контрактов было меньше - 69.