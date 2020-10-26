Красноярским предпринимателям включают «Экспортный форсаж»

Новую акселерационную программу для экспортно ориентированных компаний края запускает центр «Мой бизнес». Узнать о ней подробнее можно 30 октября 2020 года в 15:00.

Презентация акселератора пройдет в формате видео-конференц-связи. Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта РЭЦ совместно с Центром поддержки экспорта Красноярского края. Она направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

До 2024 года программа будет реализована в 65 субъектах РФ.

Программа рассчитана на один год и предполагает проведение 6 образовательных модулей, включающих в себя теоретическую и практическую часть, а также информационно-консультационную поддержку со стороны экспертов в течение всей программы.

Ключевые характеристики программы:

· Интерактивный формат бизнес тренингов + межмодульное сопровождение + нетворкинг.

· 50% теории и 50% практики в рамках образовательных модулей;

· Обучение проходит непосредственно в регионе

· Поддержка на всех этапах программы со стороны наставников и трекеров;

· Интегрированы все доступные меры государственной поддержки экспортеров.

· Обучение по программе субсидируется из средств федерального бюджета и является бесплатным для предпринимателей.

Результатом участия в программе должно стать заключение новых внешнеторговых контрактов, системная организация экспортной деятельности предприятия, установление долгосрочных отношений с зарубежными партнерами и организация регулярных экспортных поставок.

Для получения ссылки на мероприятие необходимо до 29.10.2020 отправить на номер +7-923-345-86-30 сообщение «Хочу в Форсаж» (WhatsApp, Viber, SMS)

Более подробную информацию о программе можно получить, позвонив по телефону +7-391-265-44-32 (доб. 031) и по почте tokareva@agpb24.ru.