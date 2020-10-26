Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.10
76,46
90,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярским предпринимателям включают «Экспортный форсаж»

Красноярским предпринимателям включают «Экспортный форсаж»
Иллюстрация: АРБ

Новую акселерационную программу для экспортно ориентированных компаний края запускает центр «Мой бизнес». Узнать о ней подробнее можно 30 октября 2020 года в 15:00.

Презентация акселератора пройдет в формате видео-конференц-связи. Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта РЭЦ совместно с Центром поддержки экспорта Красноярского края. Она направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

До 2024 года программа будет реализована в 65 субъектах РФ.

Программа рассчитана на один год и предполагает проведение 6 образовательных модулей, включающих в себя теоретическую и практическую часть, а также информационно-консультационную поддержку со стороны экспертов в течение всей программы.

Ключевые характеристики программы:

·         Интерактивный формат бизнес тренингов + межмодульное сопровождение + нетворкинг.

·         50% теории и 50% практики в рамках образовательных модулей;

·         Обучение проходит непосредственно в регионе

·         Поддержка на всех этапах программы со стороны наставников и трекеров;

·         Интегрированы все доступные меры государственной поддержки экспортеров.

·         Обучение по программе субсидируется из средств федерального бюджета и является бесплатным для предпринимателей.

Результатом участия в программе должно стать заключение новых внешнеторговых контрактов, системная организация экспортной деятельности предприятия, установление долгосрочных отношений  с зарубежными партнерами и организация регулярных экспортных поставок. 

Для получения ссылки на мероприятие необходимо до 29.10.2020 отправить на номер +7-923-345-86-30 сообщение «Хочу в Форсаж» (WhatsApp, Viber, SMS)

Более подробную информацию о программе можно получить, позвонив по телефону +7-391-265-44-32 (доб. 031) и по почте tokareva@agpb24.ru.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работыКрасноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работы
  • Краевые власти намерены развивать в Хатанге арктический туризмКраевые власти намерены развивать в Хатанге арктический туризм
  • «Лайколет», названный в честь Универсиады в Красноярске, выполнил последний рейс«Лайколет», названный в честь Универсиады в Красноярске, выполнил последний рейс
  • Лидеры частного образования в Красноярске объединились в ассоциациюЛидеры частного образования в Красноярске объединились в ассоциацию
  • В «Командоре» на Взлетке открылся филиал «Хозяина Камчатки»В «Командоре» на Взлетке открылся филиал «Хозяина Камчатки»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.