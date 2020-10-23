Железногорская компания «Скай Технолоджи 2015» будет поставлять оборудование в Узбекистан

Экспортный контракт стал результатом участия в крупнейшей международной специализированной выставке «Лесдревмаш» в Москве, куда железногорцы смогли поехать при поддержке центра «Мой бизнес».

На выставке компания «Скай Технолоджи 2015» представляла собственные разработки станков для раскроя и резки материалов, витражного оборудования, широкоформатные УФ принтеры.

Участие в выставке и организация индивидуального стенда стали возможными благодаря государственной поддержке, предусмотренной национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». ООО «Скай Технолоджи 2015» давно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Красноярского края (центр «Мой бизнес») и имеет налаженные рынки сбыта с целым рядом соседних стран: Беларусь, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Армения, Украина, Узбекистан, Туркменистан и Молдавия.

В основном гостями нашего стенда были представители российских компаний, Беларуси и Казахстана. У нас появились договоренности со многими потенциальными потребителями. Мы уже подписали контракт с Узбекистаном. Основной упор сейчас делаем на продвижении и продаже оборудования по декорированию мебели», – отметил Марк Молчанов, руководитель отдела продаж ООО «Скай Технолоджи 2015».

Более подробно узнать о мерах государственной поддержки экспортно ориентированных компаний Красноярского края можно в специальном разделе на сайте Агентства развития бизнеса (центр «Мой бизнес») http://agpb24.ru/common/podderzhka-eksporta/ или по номеру телефона (391) 205-30-33.

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