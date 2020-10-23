Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
77,08
91,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Железногорская компания «Скай Технолоджи 2015» будет поставлять оборудование в Узбекистан

Железногорская компания «Скай Технолоджи 2015» будет поставлять оборудование в Узбекистан
Иллюстрация: АРБ

Экспортный контракт стал результатом участия в крупнейшей международной специализированной выставке «Лесдревмаш» в Москве, куда железногорцы смогли поехать при поддержке центра «Мой бизнес».

На выставке компания «Скай Технолоджи 2015» представляла собственные разработки станков для раскроя и резки материалов, витражного оборудования, широкоформатные УФ принтеры.

Участие в выставке и организация индивидуального стенда стали возможными благодаря государственной поддержке, предусмотренной национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».   ООО «Скай Технолоджи 2015» давно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Красноярского края (центр «Мой бизнес») и имеет налаженные рынки сбыта с целым рядом соседних стран: Беларусь, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Армения, Украина, Узбекистан, Туркменистан и Молдавия.

В основном гостями нашего стенда были представители российских компаний, Беларуси и Казахстана. У нас появились договоренности со многими потенциальными потребителями. Мы уже подписали контракт с Узбекистаном. Основной упор сейчас делаем на продвижении и продаже оборудования по декорированию мебели», – отметил Марк Молчанов, руководитель отдела продаж ООО «Скай Технолоджи 2015».

Железногорская компания «Скай Технолоджи 2015» будет поставлять оборудование в Узбекистан 1

Более подробно узнать о мерах государственной поддержки экспортно ориентированных компаний Красноярского края можно в специальном разделе на сайте Агентства развития бизнеса (центр «Мой бизнес») http://agpb24.ru/common/podderzhka-eksporta/  или по номеру телефона (391) 205-30-33.

Следите за новостями Центра поддержки экспорта и анонсами мероприятий в социальных сетях:

https://vk.com/export.krsk

https://www.facebook.com/export.krsk

https://www.instagram.com/export_krsk

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дрокинскую гору в Красноярском крае сделали объектом культурного наследияДрокинскую гору в Красноярском крае сделали объектом культурного наследия
  • В Красноярске посетителям саун запретили плавать в бассейнах и приносить с собой едуВ Красноярске посетителям саун запретили плавать в бассейнах и приносить с собой еду
  • Новое турнаправление: Танзания из НовосибирскаНовое турнаправление: Танзания из Новосибирска
  • Октябрьский номер «ДК»: женский взглядОктябрьский номер «ДК»: женский взгляд
  • «Мусорное дело»: красноярские следователи изучают завышенный тариф на ТКО«Мусорное дело»: красноярские следователи изучают завышенный тариф на ТКО
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.