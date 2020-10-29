Бутики Франции заинтересовались дизайнерскими очками красноярской компании Brevno

Компания Brevno, производство которой находится в Красноярске, представила новинки коллекции на международной выставке дизайнерской оптики SILMO во Франции.

Производители аксессуаров презентовали очки из натурального дерева сибирских пород и переработанного пластика.

По словам дистрибьютора Brevno во Франции Сирила Теллеза, дерево как материал становится все более популярным в Европе, хотя еще не многие решаются покупать деревянные оправы, поскольку это очень необычно.

«Линейка изделий из вторичного пластика очень востребована. Многие европейские компании используют этот материал. Вторичная переработка здесь популярна, но не у всех компаний получается выполнить изделия такого качества и дизайна, как это делает Brevno», - пояснил он.

Теллез добавил, что благодаря участию в выставке, компанией заинтересовались журналисты и представители модных бутиков Франции. При грамотном продвижении бренда Brevno потребуется не более трех лет, чтобы компания заняла устойчивые позиции европейском рынке, считают эксперты.

Brevno основали Федор Смирнов и Артем Коровин. В 2013 году им пришла идея делать деревянные очки, а в начале 2014 года они арендовали мастерскую. Сейчас в компании работают семь человек, которые в месяц производят до 500 пар очков и деревянные сувениры с гравировкой.

Очки продаются онлайн и в 12 городах России - Красноярске, Магадане, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Самаре, Оренбурге, Краснодаре, Сочи, Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.