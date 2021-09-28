Красноярский край стал крупнейшим несырьевым экспортером в Сибири в 2021 году

По данным «Российского экспортного центра» (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Сибири за 6 месяцев 2021 года вырос на 30,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

В январе-июне субъекты СФО экспортировали несырьевой неэнергетической продукции на $9,280 млрд против $7,126 млрд за тот же период 2020 года. В общем объеме сибирского экспорта доля несырьевых товаров превысила 50% и составила 54,2%.

91,7% несырьевого экспорта в Сибири приходится на такие отрасли, как машиностроение, металлургия и драгоценные металлы, химическая и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтика, парфюмерия и косметика. Наибольший рост в первом полугодии продемонстрировала группа «металлургия и драгметаллы» — с $3,697 млрд до $5,27 млрд, почти в полтора раза. Экспорт промышленности в целом вырос в 1,3 раза — c $6,53 млрд до $8,51 млрд. Аналогичный рост в Сибири показал экспорт продукции агропромышленного комплекса — с $593,5 млн до $770,5 млн.

Крупнейшим экспортером несырьевой неэнергетической продукции из Сибири в первом полугодии стал Красноярский край, увеличивший экспортные поставки по сравнению с январем-июнем 2020 года на 19,4% — с $2,24 млрд до $2,68 млрд.

Самый экспортируемый товар несырьевой неэнергетической продукции из Сибири — алюминий и его сплавы (28,1% от общего объема ННЭ в январе-июне 2021 года). Экспорт этого вида продукции увеличился на 68,8% — с $1,537 млрд до $2,594 млрд. Крупнейшим импортером алюминия по итогам 6 месяцев 2021 года стала Турция ($542,1 млн), уступившая при этом в общем топ-10 импортеров Тайваню (поставки полуфабрикатов нелегированной стали в это государство превысили $820 млн) и Китаю (экспорт пиломатериалов в КНР из Сибири составил $644,8 млн).

По данным РЭЦ, 41,4% продукции ННЭ из СФО поставляется в страны Восточной Азии, 24,3% — в страны Европы, 15,7% — в страны СНГ, 7,8% — на Ближний Восток. За 6 месяцев 2021 года регионы Сибири значительно увеличили поставки в страны Северной Америки (+187,5%): экспорт ННЭ составил $545 млн.

Лучшие экспортеры Сибирского федерального округа станут призерами окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года». Награждение в 10 номинациях состоится 8 октября в Томске. Трансляция мероприятия, которое стартует в 15:00 местного времени, будет доступна по ссылке https://conference.tass.ru/events/sibirskij-federalnyj-okrug. Лауреаты из СФО примут участие в федеральном этапе премии, награждение его победителей состоится на международном экспортном форуме «Сделано в России» в конце 2021 года.

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