Пошлины временные, последствия — долгосрочные

Экспортные пошлины на российский металл могут остановить развитие отрасли и притормозить социально-экономическую жизнь городов, считают эксперты металлургии.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года правительство решило ввести дополнительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Новые правила касаются поставок проката, арматуры, заготовок, проволоки, слитков и алюминия. Пошлина при этом будет комбинированной — 15 % от стоимости металла, но не менее определенной суммы. Для алюминия это будет $354 за тонну.

Такое решение правительство России объясняет попыткой сдержать рост цен на внутреннем рынке. Якобы из-за повышения экспортных налогов производители металла будут больше продукции оставлять в стране. Заодно бюджет получит от этого дополнительно более 160 млрд рублей.

Как говорится, с этого и надо было начинать!

В период кризиса (а новую пандемийную реальность с точки зрения экономики стоит называть именно так) деньги в бюджете, конечно, не лишние. Чего хочет добиться правительство? Предполагается, что эти средства будут направлены на компенсацию роста расходов на гособоронзаказ и другие государственные стройки — жилье и дороги. Рост цен на рынке металлов удорожает эти проекты, поэтому необходимо обеспечить их реализацию «хоть тушкой, хоть чучелком». При этом надо понимать, что поставки металла в рамках долгосрочных госконтрактов ведутся со значительными скидками от рыночной цены, — таковы гарантии со стороны металлургов для родного государства.

А вот оно-то ведет себя крайне непоследовательно. Еще недавно один из инициаторов введения новых пошлин, вице-премьер Андрей Белоусов, считал их контрпродуктивными. В начале июня на дискуссионной площадке Санкт-Петербургского экономического форума он отмечал, что такое решение «может поломать внешние рынки».

Ищи, кому выгодно

Такая мера регулирования внутреннего рынка в принципе подрывает отношения металлургов и государства. Как отмечает президент РСПП Александр Шохин, бизнесу нужна предсказуемость, понятные механизмы, с помощью которых можно просчитать вероятные сценарии.

Если же в данном конкретном случае цель пошлины — компенсировать пострадавшим от роста цен отраслям их потери, то проблему можно было бы урегулировать через заключение долгосрочных контрактов на поставки металлов», — считает он.

Аналитики отрасли сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе такое решение, возможно, и придержит цены, но в долгосрочной может сделать российский металл неконкурентоспособным на мировом рынке. Отметим, что российские компании уже работают в условиях внешних ограничений. Так что решение правительства России — это не помощь, а скорее подножка.

Например, уже сейчас можно назвать основного «выгодоприобретателя» на рынке алюминия: это американская компания Alcoa. Как прокомментировал аналитик Morgan Stanley Карлос Де Альба агентству Bloomberg, экспортная пошлина на российские металлы может поднять цены на мировом рынке алюминия, таким образом, действия правительства России по нивелированию роста цен приведут к противоположным результатам. Де Альба отмечает, что с весны 2021 года акции Alcoa показывают хорошую динамику: конъюнктура складывается для компании позитивно.

У российских же металлургов все наоборот: акции компаний после объявления о решении правительства потеряли в цене. Эксперты аналитической компании «Атон» считают, что последствия введения экспортных пошлин приведут к тому, что горно-металлургические компании потеряют в целом 6 % EBITDA. В то же время перспективы отдельных игроков выглядят еще более мрачными. Так, например, сильнее всего может пострадать «Русал» — до 27 % EBITDA, а также НЛМК — 18 % и Evraz — 16 %.

Прощай, экоперестройка

Так какого же эффекта ждет правительство России? Дескать, благодаря заградительным экспортным пошлинам расширится предложение на внутреннем рынке. Однако так ли это?

Директор ассоциации «Руслом» Виктор Ковшевный считает, что в таких условиях бизнесу проще всего свернуть производство.

Экспорт является фактором устойчивости, чтобы поддерживать производство. В случае если оно сокращается, увеличивается себестоимость, и таким образом, любые пошлины могут привести только к увеличению цены».

По словам Ковшевного, процесс сворачивания производства уже пошел.

Сокращение доходов от экспорта в первую очередь отразится на планах металлургических компаний по модернизации производства. Ближайшие три-четыре года должны стать прорывными в этом отношении.

В ходе Красноярского экономического форума генеральный директор «Русала» Евгений Никитин анонсировал масштабный проект перестройки четырех алюминиевых предприятий — Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого заводов. Как пояснил Евгений Никитин, были выбраны точки «экологической напряженности», в результате вредные выбросы предприятий должны сократиться в несколько раз. Фактически речь идет о том, чтобы полностью обновить производство, оснастив его наиболее современным и экологичным оборудованием. При этом компания получила гарантии со стороны государства в том, что проект будет поддержан на всех уровнях. Введение пошлин приведет к тому, что у компаний просто не будет средств на такие маневры.

Программа экологической перестройки должна завершиться в 2030 году. Напомним, компания планировала вложить в это 385 млрд рублей. Теперь возникает вопрос: где же их взять?

Невозможность инвестировать недополученную прибыль не просто тормозит экологические проекты, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. Замедление или вовсе отказ от экологического развития, пусть даже на какое-то время, снижает конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке.

Денег нет, но вы держитесь!

Фактически речь идет об изъятии из бюджета металлургических компаний инвестиционных ресурсов. Сокращение прибыли приведет к остановке программ развития, и уже в ближайшей перспективе это будет иметь негативные последствия для социально-экономического развития городов, где базируются производства, а это в основном Урал и Сибирь. Экспортная пошлина будет полностью уходить в федеральный бюджет. Соответственно, сократятся налоги на прибыль, которые поступают в бюджеты регионов, снизятся и возможности металлургов по содержанию социальной сферы.

Красноярскому краю, где металлургическая отрасль является практически регионообразующей, это грозит серьезными последствиями в виде приостановления программ модернизации. То есть в первую очередь от решения правительства пострадают тысячи сотрудников отрасли, а вместе с ними и жители городов.

Самое главное — нет никаких гарантий, что эти пошлины введены временно и будут отменены. Если события на мировом рынке будут развиваться по сценарию, нарисованному аналитиками Morgan Stanley, выдавливание российских производителей с рынка приведет к стабильно высоким ценам на металл — у правительства может появиться большое искушение продлить действие регулирующих мер. К чему это приведет, даже не хочется думать.