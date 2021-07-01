Красноярская перловка впервые пошла на экспорт

50 тонн перловой крупы на сумму около $7000 отгрузило в Монголию минусинское предприятие «Мельник», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Красноярского края.

Это первая прямая поставка красноярской перловки за границу. Компания намерена развивать это направление, производить и экспортировать эту крупу в гораздо большем объеме.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Походин, краевые агропредприятия постоянно увеличивают объемы производства гречки, перловки, овсяных хлопьев и пшеничной крупы. За последние пять лет – более чем в 10 раз: если в 2015 году произведено 1,3 тыс. тонн такой продукции, то в 2020 – уже более 15 тыс. тонн.

С начала этого года крупы в крае получено на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Качество продукции соответствует международным стандартам. Есть все условия для развития торговых отношений на внутреннем рынке и за пределами региона», - уверен Александр Походин.

Часть затрат на производство возмещается краевым товаропроизводителям из бюджета региона.