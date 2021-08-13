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Оборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспорт

Оборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспорт
Иллюстрация: Скай Технолоджи

«Скай Технолоджи» из Железногорска провела презентацию на международной выставке Istanbul International Furniture Fair. Оборудованием заинтересовались представители 36 стран.

#НОВОСТИ

Центр поддержки экспорта помог компании «Скай Технолоджи» из Железногорска представить витражное оборудование на выставке в Стамбуле (Турции) на международной выставке Istanbul International Furniture Fair.

Центр взял на себя расходы по организации индивидуального стенда и операционные расходы в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В Стамбуле компания заключила контракт на поставку продукции в Таджикистан. Всего же оборудованием железногорской компании заинтересовались представители 36 стран.

Выставка, несмотря на ковидные ограничения во всем мире, прошла очень активно. Наш стенд посетили представители 115 компаний», - сообщил Евгений Козловский, директор компании.

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Автор: Петр Савельев
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