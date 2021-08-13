Оборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспорт
«Скай Технолоджи» из Железногорска провела презентацию на международной выставке Istanbul International Furniture Fair. Оборудованием заинтересовались представители 36 стран.
Центр поддержки экспорта помог компании «Скай Технолоджи» из Железногорска представить витражное оборудование на выставке в Стамбуле (Турции) на международной выставке Istanbul International Furniture Fair.
Центр взял на себя расходы по организации индивидуального стенда и операционные расходы в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
В Стамбуле компания заключила контракт на поставку продукции в Таджикистан. Всего же оборудованием железногорской компании заинтересовались представители 36 стран.
Выставка, несмотря на ковидные ограничения во всем мире, прошла очень активно. Наш стенд посетили представители 115 компаний», - сообщил Евгений Козловский, директор компании.
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