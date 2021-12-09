В Красноярске назвали банкира года

Церемония вручения премии «Человек года-2021» проходит сегодня в красноярском Гранд Холле Сибирь. На звание банкира года в этом году претендовало 13 представителей сектора.

Банкиром 2021 года в Красноярске стал генеральный директор центра «Мой бизнес» (Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания) Александр Граматунов.

Экспертный совет номинации, в который вошли бизнесмены, предприниматели и представители власти, высоко оценили работу центра, проделанную в этом году. В частности, уровень адаптированности его микрокредитных продуктов к нуждам малого и среднего, а также динамику, с которой расширялась филиальная сеть «Моего бизнеса» в крае.

Соучредителем этой номинации выступила компания Специализированный Застройщик «Этажи». И это не случайно, ведь банки сегодня стали полноценными участниками строительного рынка.

Изначально в этой номинации было заявлено 13 претендентов. После первого этапа осталось семь — они-то и вошли в шорт-лист номинации. В тройке же лидеров, по итогам анкетирования экспертов, помимо Граматунова, оказались управляющий красноярским отделением банка «Сбер» Дмитрий Солнцев и руководитель красноярского офиса банка «ДОМ.РФ» Светлана Тулупова.

Премия «Человек года» в 2021 году вручается уже в 12 раз. Ее организатором и учредителем является журнал «Деловой квартал».

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.