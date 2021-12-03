Человек года - 2021: номинация «Банкир года»

В 2020 году банки льготной ипотекой практически спасли строительную отрасль Красноярского края, а вместе с ней и ряд смежных. В этом году тенденция сохранилась.

Однако еще более важным моментом стала поддержка малого и среднего бизнеса, который хоть и чувствовал себя увереннее, но до конца не оправился.

В связи с этим приятно было видеть, как ключевые для края банки все больше поворачиваются лицом к предпринимателям, создавая новые продукты и сервисы под их запросы.

Константин Безматерных, «Промсвязьбанк» «Промсвязьбанк»

В 2021 году «Промсвязьбанк» продолжил развивать цифровую платежную инфраструктуру, улучшая клиентский опыт и активно привлекая новых клиентов как в сегменте розницы, так и МСБ. В итоге только за девять месяцев этого года общий кредитный портфель банка по сектору малого и среднего бизнеса вырос примерно на четверть, а его чистая прибыль — почти в 2,5 раза.

Да и по росту активов банк показал динамику, кратно превосходящую общероссийскую.

Факт: ПСБ взял первую премию в номинации «Лучшие условия ипотеки на первичном рынке» по версии Frank Mortgage Award 2021.

Цифра: Консолидированные активы банка приближаются к 4 трлн рублей.

Василий Васьков, «Открытие» «Открытие»

В 2021 году банк «Открытие» первым в Красноярске провел сделку с привлечением «зонтичного» поручительства Корпорации МСП, открыв тем самым возможность получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, которым ранее кредиты для бизнеса были недоступны. Также он продолжил развивать направление проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, профинансировав с помощью этого инструмента строительство более 120 тыс. кв. м жилья, до конца года введется еще 150 тыс. кв. м.

Факт: Банк «Открытие» стал партнером Международного фестиваля «Азия — Сибирь — Европа». При его поддержке приобретены авторские права на музыку и два фильма Чарли Чаплина — «Малыш» и «Собачья жизнь».

Цифра: Кредитно-гарантийный портфель крупнейших клиентов банка «Открытие» в Красноярске с начала 2021 года увеличился на 43 % и достиг 55 млрд рублей.

Ассия Гарифулина, «Енисейский объединенный банк» «Енисейский объединенный банк»

«Енисейский объединенный банк» — последний региональный банк в Красноярском крае. Его отделения работают во всех районах края — от Минусинска до самых северных территорий.

С марта этого года банк запустил программу льготного кредитования бизнеса «Госпрограмма 3 %» по поддержке бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Плюс он снизил ставки по кредитам для медицинских работников Хатанги, Норильска и Дудинки, учителей и воспитателей.

Факт: В 2021 году банк получил награду за кредитную программу для малого и среднего бизнеса «Бизнес-экспресс», а также стал победителем в специальной номинации «Лучший парт-нер региона» среди банков

22 территорий России.

Цифра: «Енисейский объединенный банк» занял восьмую строчку в рейтинге банков, работающих в Красноярском крае, по привлекательности потребительских кредитов.

Александр Граматунов, Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания (центр «Мой бизнес») Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания (центр «Мой бизнес»)

Центр «Мой бизнес» в 2021 году активно расширял территорию своего присутствия в Красноярском крае, охватывая все больше представителей малого и среднего бизнеса. Помимо консультационной и образовательной деятельности организация выдает малому бизнесу займы под очень выгодный процент, который с этого года не привязан к ключевой ставке, устанавливаемой Центробанком. На сегодняшний день «Мой бизнес» кредитует предпринимателей по шести программам, которые регулярно пересматриваются для более полного соответствия запросам ключевой аудитории.

Факт: В 2021 году «Мой бизнес» запустил новый микрофинансовый продукт для самозанятых — они смогли заимствовать до 500 тыс. рублей под 3 % годовых.

Цифра: На конец сентября 2021 года кредитный портфель центра «Мой бизнес» составлял 556 млн рублей, что на 22,4 % больше, чем за год до этого.

Дмитрий Солнцев, банк «Сбер» банк «Сбер»

Сбер сегодня — это большая экосистема, точка входа в целый набор финансовых и нефинансовых сервисов для комфортной жизни человека и бизнеса. Такой подход действует и в Красноярском крае. Например, в регионе банком внедряются современные цифровые решения в здравоохранении с использованием искусственного интеллекта при лечении больных с COVID-19. Также им было реализовано несколько проектов с использованием системы распознавания лиц в вузах, больницах, Росгвардии.

Факт: Сбер — основной проводник государственных механизмов льготного ипотечного кредитования. С участием банка финансируется строительство 600 тыс. кв. м жилья.

Цифра: По программе «Гос-поддержка представителям малого бизнеса» выдано кредитных средств более чем на 1 млрд рублей.

Светлана Тулупова, ДОМ.РФ ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ работает в Красноярском крае с 2018 года и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Помимо финансирования компаний-застройщиков, жилищного кредитования и ипотеки, которые являются его приоритетными направлениями, он активно работает в розничной и корпоративной сферах, предоставляя полный спектр традиционных банковских продуктов и услуг как бизнесу, так и населению. К примеру, портфель зарплатных клиентов офиса в 2021 году увеличился более чем в 3 раза.

Факт: В сентябре этого года по результатам своей деятельности красноярский офис ДОМ.РФ признан лучшим офисом банка по России.

Цифра: Совокупный кредитный портфель красноярского офиса ДОМ.РФ в 2021 году увеличился на 117 % по отношению к показателям 2020-го.

Наталья Тябут, «Точка» «Точка»

В 2021 году банк «Точка» продолжил расширять линейку своих сервисов для бизнеса. К примеру, появилась возможность вести кадровый учет совместно с бухгалтерией. Также банк начал помогать предпринимателям выходить на маркетплейсы. Все это в очередной раз подтвердило клиентоориентированность компании и ее способность решать актуальные задачи бизнеса. Плюс к этому банк продолжил внедрять современные технологии в свои продукты. Например, подключил искусственный интеллект к сервису деловых знакомств.

Факт: В феврале 2021 года «Точка» получила премию «Банк года» от портала «Банки.ру» за свои тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание.

Цифра: «Точка» сократила время оформления банковской гарантии с трех дней до одного и принимает заявки на банковские гарантии до 50 млн рублей.

Подготовил Евгений Волошинский