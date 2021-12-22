Налоговые льготы для малого бизнеса в Красноярском крае продлят на год

Список тех, кто может воспользоваться льготами также расширили. Бюджету эти меры поддержки обойдется более чем в полмиллиарда рублей.

Предпринимателям Красноярского края до конца 2022 года сохранят налоговые льготы. Соответствующий закон будет рассмотрен на ближайшей сессии Заксобрания региона.

В частности, речь идет о сохранении ставки по УСН на уровне 1% (по доходам) и 5% (доходы минус расходы), для перешедших на эти системы налогообложения с ЕНВД, а также работающих в наиболее пострадавших от пандемии отраслях (их перечень, кстати, тоже расширили, добавив образовательные услуги, частные детсады, ремонт электроники и бытовой техники, а также химчистки).

Сохранится льгота и для работающих на основе патента — для них введены понижающие коэффициенты при расчете его стоимости.

Также внесены изменения в краевой закон «О налоге на имущество организаций» — арендодатель, снизивший в 2022 году арендную плату для пострадавших видов бизнеса, получит льготу по налогу на имущество.

Новый закон в двух чтениях будет рассмотрен на сессии ЗС, назначенной на 23 декабря 2021 года. В случае положительного решения, по первым двум пунктам выпадающие доходы бюджета составят 577,8 млн рублей.

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