Красноярскому краю утвердили бюджет на 2022 год

Второе чтение главного финансового документа региона состоялось на очередной сессии Законодательного Собрания.

По итогам первого чтения в бюджет были внесены изменения. Так, расходы увеличены на 18,4 млрд рублей — 6 млрд добавили на решение жилищных проблем, 3 млрд — на здравоохранение, 2,4 млрд — на социальную поддержку, 2,3 млрд — на транспорт и 1,2 млрд — образование.

В итоге бюджет 2022 года утвердили со следующими параметрами: доходы — 310,1 млрд рублей, расходы — 329,7 млрд рублей, дефицит — 19,6 млрд рублей.

Это первый случай в истории края, когда доходы и расходы казны перевалили за три сотни миллиардов.