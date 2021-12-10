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Красноярскому краю утвердили бюджет на 2022 год

Красноярскому краю утвердили бюджет на 2022 год
Автор фото: Бурмистров А. В.. Иллюстрация: sobranie.info

Второе чтение главного финансового документа региона состоялось на очередной сессии Законодательного Собрания.

#НОВОСТИ
По итогам первого чтения в бюджет были внесены изменения. Так, расходы увеличены на 18,4 млрд рублей — 6 млрд добавили на решение жилищных проблем, 3 млрд — на здравоохранение, 2,4 млрд — на социальную поддержку, 2,3 млрд — на транспорт и 1,2 млрд — образование.
 
В итоге бюджет 2022 года утвердили со следующими параметрами: доходы — 310,1 млрд рублей, расходы — 329,7 млрд рублей, дефицит — 19,6 млрд рублей.
 
Это первый случай в истории края, когда доходы и расходы казны перевалили за три сотни миллиардов.
Автор: Петр Савельев
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