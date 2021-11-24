В Красноярском крае повысили подоходный налог для гастарбайтеров

Нововведение распространяется на тех иностранцев, которые ежемесячно платят НДФЛ по патентной схеме, но не всех - есть исключения для граждан некоторых стран.

Стоимость ежемесячного патента по налогу на доходы физических лиц для иностранцев, работающих в Красноярском крае в 2022 году составит 5 091,2 рубля. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания на очередной сессии.

В 2021-м стоимость такого патента составляла 4 748 рублей. Повышение стоимости вызвано изменением регионального коэффициента — в этом году он был 2,1228, а в следующем станет 2,1473.

Нововведение коснется граждан из стран с безвизовым порядком въезда и не являющихся гражданами Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана.

По словам министра экономики и регионального развития Анны Гарнец, установленная сегодня плата сопоставима с величиной НДФЛ, который платят российские граждане, занятые на аналогичных рабочих местах.

По данным чиновника, в этом году в крае работало порядка 50 тысяч мигрантов из 1,4 млн работающих.