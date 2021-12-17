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Предпринимателям Красноярского края помогут справиться с административными барьерами

Предпринимателям Красноярского края помогут справиться с административными барьерами
Иллюстрация: pixabay.com

Соответствующую комиссию при правительстве региона создали в этом году. Первые предприниматели уже воспользовались ее помощью.

#НОВОСТИ
В 2021 году 15 предпринимателей Красноярского края обратились в комиссию по устранению административных барьеров для бизнеса. Об этом рассказали в региональном агентстве развития МСП.
 
Проблемы, помощи в решении которых просили предприниматели, касались отношений с судебными приставами, затягивания подключений к электросетям, сложностей с арендой земли и прочего.
 
Как рассказали в агентстве, большинство вопросов удалось снять еще на первых этапах работы. По нескольким же пришлось собраться очно, но и их решение найдено.
 
Напомним, что комиссия по устранению административных барьеров создана в Красноярском крае в этом году. В ее состав входят представители различных ведомств (от правительства до полиции) и крупнейших ресурсоснабжающих организаций, работающих в регионе.
Обратиться в комиссию можно заполнив электронную форму на сайте центра «Мой бизнес».
 
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Так организация планирует охватить большее число тех, кто только начинает свой бизнес. Предложение ограниченно и будет действовать лишь до конца года.

Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте

Речь об информационном сервисе, где собраны все актуальные данные по программам господдержки бизнеса — как местным, так и федеральным.

Десятки компаний Красноярского края повысят свою производительность за счет нацпроекта

В планах подключить к нацпроекту не менее полутора сотен предприятий региона. Ожидаемый прирост производительности составит минимум 5% в год.

Автор: Петр Савельев
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