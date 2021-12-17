Предпринимателям Красноярского края помогут справиться с административными барьерами

Соответствующую комиссию при правительстве региона создали в этом году. Первые предприниматели уже воспользовались ее помощью.

В 2021 году 15 предпринимателей Красноярского края обратились в комиссию по устранению административных барьеров для бизнеса. Об этом рассказали в региональном агентстве развития МСП.

Проблемы, помощи в решении которых просили предприниматели, касались отношений с судебными приставами, затягивания подключений к электросетям, сложностей с арендой земли и прочего.

Как рассказали в агентстве, большинство вопросов удалось снять еще на первых этапах работы. По нескольким же пришлось собраться очно, но и их решение найдено.

Напомним, что комиссия по устранению административных барьеров создана в Красноярском крае в этом году. В ее состав входят представители различных ведомств (от правительства до полиции) и крупнейших ресурсоснабжающих организаций, работающих в регионе.

Обратиться в комиссию можно заполнив электронную форму на сайте центра «Мой бизнес».

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