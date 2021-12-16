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Красноярский «Мой бизнес» смягчил условия кредитования начинающих предпринимателей

Красноярский «Мой бизнес» смягчил условия кредитования начинающих предпринимателей
Иллюстрация: vk.com/club150109151

Так организация планирует охватить большее число тех, кто только начинает свой бизнес. Предложение ограниченно и будет действовать лишь до конца года.

#НОВОСТИ
Центр «Мой бизнес» начнет предоставлять займы предпринимателям Красноярского края, работающим на рынке не более года, без залога и поручительства. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
 
Новые условия программы распространяются на суммы до 100 тысяч рублей и действуют до 31 декабря 2021 года.
 
На таких же условиях (по сумме) центр без обеспечения кредитует самозанятых. Причем деньги выдаются под фиксированную ставку в 3% годовых. Максимальная же сумма по этой программе составляет 500 тысяч рублей, но тут уже понадобиться залог (транспортные средства или недвижимость) или поручительство.
 
Подробнее со всеми мерами господдержки, действующими в Красноярском крае, можно ознакомиться здесь.
 
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Автор: Петр Савельев
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