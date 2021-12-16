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Десятки компаний Красноярского края повысят свою производительность за счет нацпроекта

Десятки компаний Красноярского края повысят свою производительность за счет нацпроекта
Иллюстрация: pixabay.com

В планах подключить к нацпроекту не менее полутора сотен предприятий региона. Ожидаемый прирост производительности составит минимум 5% в год.

#НОВОСТИ
На конец ноября 2021 года к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» присоединилось около 70 компаний Красноярского края. Об этом рассказали в Министерстве экономики и регионального развития края.
 
Как правило это средние и крупные предприятия, работающие в несырьевом секторе экономики. Среди них дорожники, строители, производители продуктов питания и многие другие, кто старается повысить свою производительность за счет оптимизации внутренних процессов и внедрения бережливого производства.
Технологии бережливого производства (или LIN) применимы к любому предприятию, независимо от того, в какой отрасли оно работает. По сути, это ведь подход к организации бизнес-процессов, позволяющий находить, оптимизировать или убирать участки, которые не добавляют ценности. К тому же, инструменты LIN прекрасно адаптируются под конкретную компанию, решая именно ее задачи», — уверен эксперт в области бережливого производства, основатель компании «Сталь-Партнер» Игорь Мардасов.
Как рассказали в Минэкономрегионразвития, на 15 предприятиях края пилотные проекты по повышению производительности труда уже завершились и везде отмечены позитивные результаты. Так, компания «Малтат» в своем рыбном хозяйстве на 10% увеличила выработку форели, а предприятие «Премьер-Лес» сократило время производства евровагонки более чем вдвое.
 
Напомним, что в Красноярском крае нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в 2019 году. Рассчитан он на четыре года. В планах властей к 2024-му охватить им не менее 159 предприятий региона, обеспечив им ежегодный прирост производительности не ниже 5%.
 
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Предприятие принимает участие в нацпроекте «Производительность труда». Пока инструменты бережливого производства опробовали на одной линии, но собираются распространить и на другие.

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Инвестиционная емкость всех запущенных в них проектов составит несколько триллионов рублей. Стратегия уже разработана и сейчас согласовывается на федеральном уровне.

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Автор: Петр Савельев
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