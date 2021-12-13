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К Красноярской технологической долине присоединился новый резидент

К Красноярской технологической долине присоединился новый резидент
Иллюстрация: yablor.ru

В Красноярской технологической долине появился очередной резидент – это компания ООО «Сибирские алюминиевые диски».

#НОВОСТИ

В Минэкономики края сообщают, что общий объем инвестиций по проекту заявлен в 2,7 млрд рублей. Проектная мощность завода составит 1,5 млн. дисков/год в 2025 году.

Производство потребует 450 рабочих мест.

Мощности фабрики будут нацелены на первичный рынок.

Справка

«Красноярская технологическая долина» появилась как особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа для создания новых производств.

Первым резидентом долины стала компания «Хенкон Сибирь», которая намерена построить в регионе машиностроительный комплекс.

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Автор: Петр Савельев
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