К Красноярской технологической долине присоединился новый резидент
В Красноярской технологической долине появился очередной резидент – это компания ООО «Сибирские алюминиевые диски».
В Минэкономики края сообщают, что общий объем инвестиций по проекту заявлен в 2,7 млрд рублей. Проектная мощность завода составит 1,5 млн. дисков/год в 2025 году.
Производство потребует 450 рабочих мест.
Мощности фабрики будут нацелены на первичный рынок.
Справка
«Красноярская технологическая долина» появилась как особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа для создания новых производств.
Первым резидентом долины стала компания «Хенкон Сибирь», которая намерена построить в регионе машиностроительный комплекс.
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