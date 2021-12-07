В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики
Инвестиционная емкость всех запущенных в них проектов составит несколько триллионов рублей. Стратегия уже разработана и сейчас согласовывается на федеральном уровне.
- «нефть и газ»;
- «уголь»;
- «углехимия»;
- «золото и драгоценные металлы»;
- «лес и строительные материалы»;
- «переработка алюминия»;
- «медь и электроника»;
- «сельское хозяйство».
В рамках стратегии рассматривается реализация 95 инвестиционных проектов, объединенных в восемь кластеров, с ориентировочным общим объемом инвестиций порядка 4,4 трлн руб. После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство», — пояснили ТАСС в Минэкономразвития.
Речь идет о проекте освоения Черногорского месторождения медно-никелевых руд. Соглашение о партнерстве было подписано в июле прошлого года.
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