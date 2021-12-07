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В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики

В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики
Иллюстрация: karatu.ru/

Инвестиционная емкость всех запущенных в них проектов составит несколько триллионов рублей. Стратегия уже разработана и сейчас согласовывается на федеральном уровне.

#НОВОСТИ
Развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона простимулируют путем создания восьми отраслевых кластеров. Проработать возможность такого шага вице-премьер РФ и куратор СФО Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания под руководством чиновника.
 
Предполагается, что кластеры будут сформированы на основе имеющихся в территориях природных ресурсов. В частности:
  • «нефть и газ»;
  • «уголь»;
  • «углехимия»;
  • «золото и драгоценные металлы»;
  • «лес и строительные материалы»;
  • «переработка алюминия»;
  • «медь и электроника»;
  • «сельское хозяйство».
Будут ли кластеры привязаны к конкретным регионам и как (и кто) ими будут управлять, пока неясно.
 
Помимо этого ведомство должно предусмотреть развитие транспортной инфраструктуры макрорегиона, для увеличения его грузового и пассажирского потока, а также подготовить проект стратегии социально-экономического развития Ангаро-Енисейского макрорегиона до 2035 года.
В рамках стратегии рассматривается реализация 95 инвестиционных проектов, объединенных в восемь кластеров, с ориентировочным общим объемом инвестиций порядка 4,4 трлн руб. После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство», — пояснили ТАСС в Минэкономразвития.
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Речь идет о проекте освоения Черногорского месторождения медно-никелевых руд. Соглашение о партнерстве было подписано в июле прошлого года.

 

Автор: Петр Савельев
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