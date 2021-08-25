«Ангара Лес» увеличила производительность более чем на четверть
Предприятие принимает участие в нацпроекте «Производительность труда». Пока инструменты бережливого производства опробовали на одной линии, но собираются распространить и на другие.
На эталонном участке сотрудниками предприятия были применены инструменты бережливого производства такие как 5S — рациональная организация рабочего места сотрудника, разработаны стандарты операционных процедур, внедрен производственный анализ», — рассказывает руководитель регионального центра компетенция Павел Безсалов.
Завод по производству ориентированно-стружечной плиты построят на севере Красноярского края.
Филимоновский молкомбинат увеличил производство сливочного масла
Это – результат участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба краевой администрации, за полгода объем производства сливочного масла вырос на 40%.
Красноярский «Премьер-Лес» увеличил объемы производства в полтора раза
Одну из своих линий компания модернизировала, руководствуясь принципами бережливого производства. Экономический эффект от этого составил почти 10 млн рублей.