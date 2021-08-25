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«Ангара Лес» увеличила производительность более чем на четверть

«Ангара Лес» увеличила производительность более чем на четверть
Иллюстрация: snabbrus.ru

Предприятие принимает участие в нацпроекте «Производительность труда». Пока инструменты бережливого производства опробовали на одной линии, но собираются распространить и на другие.

#НОВОСТИ
Лесопромышленная компания «Ангара Лес», работающая в Кежемском районе Красноярского края, на 28,6% увеличила производительность линии сортировки и пакетирования пиломатериалов. Об этом рассказали в краевом центре «Мой бизнес».
 
Добиться такого результата компании удалось, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». С февраля 2021 года, при помощи экспертов по бережливом производству, на означенном участке производства «Ангары Лес» был выявлен и устранен ряд недочетов, которые приводили к потерям времени и иных ресурсов. В результате производительность на одного человека выросла с 2,1 кубометра пиломатериалов в час до 2,7 «куба».
На эталонном участке сотрудниками предприятия были применены инструменты бережливого производства такие как 5S — рациональная организация рабочего места сотрудника, разработаны стандарты операционных процедур, внедрен производственный анализ», — рассказывает руководитель регионального центра компетенция Павел Безсалов.
В дальнейшем «Ангар лес» планирует распространить бережливый подход к производству на другие свои подразделения. Например, логистическое.
 
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Автор: Петр Савельев
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