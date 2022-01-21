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В России с 1 ноября начали действовать новые федеральные меры поддержки бизнеса

В России с 1 ноября начали действовать новые федеральные меры поддержки бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

Помощь могут получить предприятия и организации из отраслей, которые больше всего пострадали во время пандемии коронавируса. В качестве поддержки компании могут получить гранты и льготные кредиты.

#НОВОСТИ

Льготные кредиты дадут по ставке 3% годовых. Воспользоваться такой возможностью могут представители 17 направлений в 35 банках.

Заём можно получить на полтора года из расчёта 1 минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Погасить кредит нужно в срок до 18 месяцев.

Компания должна сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Погашать заем кредит бизнесмены могут начать со второго полугодия равными долями.

Кроме того, малые и средние предприятия региона, а также социально ориентированные НКО могут получить безвозмездные гранты. Выплаты стартуют 15 ноября.

Это единовременные выплаты из расчёта 1 МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника.

Подать заявление можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Деньги придут в течение восьми рабочих дней.

Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь — от выплаты подоходного налога с таких средств.

Отметим, в краевом правительстве сейчас также прорабатываются предложения для нового пакета региональных мер поддержки бизнеса.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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