Предприниматели и самозанятые Красноярского края получат финансовую поддержку

Все муниципалитеты края, которые реализуют программы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, могут рассчитывать на финансовую поддержку в 2022 году.

В этом году деньги получат не только предприниматели, но и самозанятые. С помощью этих финансов они смогут компенсировать затраты, которые связаны, например, с подключением к инженерной инфраструктуре, ремонтом помещения, приобретением оборудования, средств индивидуальной защиты и антисептических средств и т.д.

Самозанятые смогут получить до 100 тыс. руб., а предприниматели — до полумиллиона.

80 млн рублей агентство развития малого и среднего предпринимательства направит в 58 территорий края до 15 февраля.

До 1 марта в муниципалитетах объявят о старте конкурсов, по итогам которых и определятся получатели финансовой поддержки.

Кроме того, 100 млн рублей предусмотрены для финансирования инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в территориях.

Свои заявки муниципалитеты должны предоставить в агентство с 12 января по 10 февраля. Затем конкурсная комиссия будет отбирать лучшие проекты, которые и получат поддержку.

После того, как будут выбраны муниципалитеты-победители, в территориях также пройдут конкурсы. Размер поддержки одного инвестиционного проекта составит от 300 тысяч до 15 млн рублей.

За счёт субсидии бизнес сможет возместить часть средств, которые были потрачены на реализацию проектов в течение двух лет до подачи заявки на поддержку.

Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова рассказала, что в этом году условия предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса были изменены. Это было сделано для того, чтобы максимально вовлечь все территории региона в работу с предпринимателями

«Для сравнения — в прошлом году данной мерой финансовой поддержки смогли воспользоваться только 19 муниципалитетов. Теперь мы надеемся, что субсидия позволит поддержать большее количество предпринимателей в территориях и каждый бюджетный рубль сработает более эффективно», — отметила она.

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