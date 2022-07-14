Производитель обвесов для спортивного оружия стал резидентом железногорской ТОСЭР

Местная компания уже является резидентом «Сколково» и КРИТБИ. Теперь она получит преференции и на уровне промпарка.

Компания «ОКБ РОСТ» стала восьмым резидентом ТОСЭР «Железногорск». Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубтора.

Предприятие запустит производство инновационных прецизионных систем крепления оптических устройств для высокоточных оружейных комплексов спортивного и развлекательного назначения», — рассказали в КРИТБИ.

«ОКБ РОСТ» появилась на рынке в начале 2020 года. Чуть больше года спустя она зарегистрировала собственную торговую марку «Хват». Как сказано в справочнике «Сколково», резидентом которого также является эта компания, она разрабатывает и производит инновационные крепления для оптических прицелов.

Изобретение представляет собой уникальную систему крепления оптических прицелов с диаметром трубы 30 мм либо дюймовых прицелов. Кронштейн устанавливают на место прицельной планки карабина — в сравнении с аналогами это легкая и удобная конструкция с низкой линией прицеливания и дополнительными креплениями», — сказано в описании.

По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», учредителем «ОКБ РОСТ» является Александр Данилов. В прошлом году его компания показала убыток 2,2 млн рублей, при выручке 1,7 млн.

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