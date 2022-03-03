Александр Сиваев: будущее за развитием преференциальных территорий

О том, что предлагают предприниматели для развитиярегиона, рассказывает Александр Сиваев, председатель комитета по инвестиционной политике СППКК, генеральный директор индустриального парка «КрасныйЯр»

Перспективными формами регио-нального развития признаны особые экономические зоны, моногорода, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки. Для повышения конкурентоспособности экономики Сибири важно увеличивать число преференциальных территорий.

Новую стратегию развития Сибирского федерального округа предлагают построить на кластерном подходе. Считают ли инвесторы его перспективным?

Кластерный подход действительно является удобным инструментом для достижения основных целей: повышения устойчивости и конкурентоспособности региональной промышленности, привлечения инвесторов для создания новых производств. Как следствие — повышение доходности региона и занятости населения. С целью привлечения наибольших инвестиций в территории важно развивать меры поддержки инвестиционной активности, продвигать действующие и создавать новые преференциальные территории. Для удобства вся необходимая для инвестора информация, включая планируемое размещение объектов по решению федеральных, региональных и муниципальных органов, должна быть отражена на интерактивной инвестиционной карте СФО.

Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность Красноярского края? Есть ли значительные изменения за последние годы?

О положительной динамике развития говорят цифры. Стабильно растет объем инвестиций в регионе. По прогнозам, в 2022 году также ожидается увеличение — более 640 млрд рублей. За этими цифрами стоит развитие и техническое перевооружение предприятий, вложения в социальную сферу, улучшение деловой среды.

Промышленность для Красноярского края является основой экономики. Чтобы снижать зависимость региона от крупных игроков, власть держит курс на диверсификацию. Как преференциальные территории помогут в этом движении?

Важен комплексный подход к развитию преференциальных территорий (ТОСЭР, ОЭЗ, индустриальных парков) в промышленной политике Красноярского края. Ведь такие территории являются масштабным ресурсом для улучшения инвестиционного климата.

Простой пример — моногорода. Чтобы снизить зависимость от градообразующих предприятий, создаются ТОСЭР. Это помогает увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре экономики. Преференциальные территории дают наилучшие условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами. Не секрет, что в Красноярском крае создавать и развивать производственные предприятия сложно из-за удаленности от мировых рынков сбыта, климатических условий, территориальных диспропорций в уровне развития. Поэтому предприятиям важно оказывать поддержку в получении длинных дешевых денег, снижать ставки по налогам на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, предоставлять возможность выхода на рынок госзаказа и т д.

Чтобы эти системные меры работали, правительство края должно внести соответствующие корректировки в промышленную политику и, конечно, предусмотреть соответствующие суммы в бюджете Красноярского края на программы по развитию действующих и созданию новых преференциальных территорий.

Отмечу, что Минпромторг РФ активно продвигает создание в регионах промышленных парков. Для этого на федеральном уровне действует комплекс мер стимулирования. Самой востребованной формой поддержки является субсидирование затрат на создание обеспечивающей инфраструктуры. Ждем, когда наш край примет участие в такой работе, выделит ресурсы в бюджете, примет соответствующую программу.

В Красноярском крае действуют инструменты государственной поддержки инвестиционных проектов, такие как ТОСЭР «Железногорск», особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». Конечно, в крупном промышленном регионе подобных площадок должно быть значительно больше. Есть ли сдерживающие факторы в развитии преференциальных территорий в нашем регионе?

Подтверждая востребованность преференциальных территорий в Красноярском крае, сегодня идет обсуждение вопросов расширения границ ТОСЭР в Железногорске, привлечения новых резидентов. Это говорит о том, что бизнесу нужны комфортные условия ведения предпринимательской деятельности.

В нашем регионе есть порядка 50 земельных участков, где можно создать преференциальные территории. Речь идет не только о бывших советских заводах, но и о площадках с нулевым циклом. Чтобы максимально эффективно их использовать, нужно выстроить довольно продвинутое законодательство по поддержке инвесторов в целом, и комфортный инвестиционный климат — это база развития.

В Красноярском крае давно могли бы разработать преференции для промышленных парков. Однако каждый раз приходится возвращаться к одной и той же теме: в федеральном реестре промышленные парки статус подтвердили много лет назад, а на уровне региона эта же работа пока не может быть проведена. Индустриальные парки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также административно-правовыми условиями для размещения резидентов. Законодательному Собранию Красноярского края совместно с министерством промышленности и ЖКХ края пора внести изменения в региональное законодательство в части регулирования деятельности и включения в Региональный реестр управляющих компаний промышленных парков, предусмотреть возможность включения в Региональный реестр на основе данных о включении УК в Федеральный реестр индустриальных парков.

Есть ли успешные примеры комплексного развития промышленных зон в других субъектах РФ, на которые рекомендуете обратить внимание правительства Красноярского края?

Одна из лучших практик — московская. Стоит изучить проект Агентства промышленного развития Москвы «Индустриальные кварталы» для внедрения наработок на территории нашего региона. Информация открыта и доступна на официальном сайте. В агентстве целые отделы занимаются анализом мировых практик для обеспечения актуальной и качественной аналитики в области городского развития, промышленности и технологий. Работают специалисты в сферах недвижимости, градостроительства, архитектуры и политического консалтинга.

Проект «Индустриальные кварталы» объединяет все проекты по реорганизации промышленных территорий Москвы (их более 140). Заброшенные предприятия и промзоны преображаются в современные районы города с высокотехнологичными и экологичными производствами. Создаются новые рабочие места. Действующие предприятия, которым присваиваются особые статусы, получают снижение региональной налоговой нагрузки. Аналогичный механизм поддержки действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

С чего нужно начать реализацию подобного проекта в нашем регионе?

Министерству строительства Красноярского края совместно с министерством промышленности и ЖКХ Красноярского края нужно включить в схему территориального планирования региона территории действующих и создаваемых преференциальных территорий (ТОСЭР, ОЭЗ, индустриальных парков). Все корректировки должны отразиться в программе федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Для разработки проекта комплексного развития промышленных зон края это будет основополагающий документ.

На КЭФ-2022 отдельная площадка будет посвящена развитию преференциальных территорий. Чего ждете по итогам дискуссии?

Конкретных решений по разработке и актуализации документов стратегического планирования, с отражением целей, задач и мероприятий программы по развитию действующих и созданию новых преференциальных территорий в Красноярском крае.