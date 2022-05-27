В Красноярском крае расширили налоговые льготы для предпринимателей

Часть тех, кто работает на упрощенке, теперь смогут платить меньше.

Предприниматели Красноярского края, работающие на упрощенной системе налогообложения, поучили налоговые льготы. Соответствующий закон приняли во втором чтении на сессии регионального Законодательного Собрания.

По этому закону, на 2022 год ставка этого налога устанавливается на уровне 1%, если его платят с доходов, и 5% — если с доходов минус расходы.

Распространяется льгота на 32 вида деятельности малого и среднего бизнеса:

производство пищевых продуктов (класс 10 раздела C);

производство напитков (класс 11 раздела C);

производство текстильных изделий (класс 13 раздела C);

производство одежды (класс 14 раздела C);

производство кожи и изделий из кожи (класс 15 раздела C);

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (класс 16 раздела C);

производство бумаги и бумажных изделий (класс 17 раздела C);

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс 18 раздела C);

производство химических веществ и химических продуктов (класс 20 раздела C), за исключением подкласса 20.1 раздела C;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (класс 21 раздела C);

производство резиновых и пластмассовых изделий (класс 22 раздела C);

производство прочей неметаллической минеральной продукции (класс 23 раздела C);

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (класс 25 раздела C);

производство компьютеров, электронных и оптических изделий (класс 26 раздела C);

производство электрического оборудования (класс 27 раздела C);

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (класс 28 раздела C);

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (класс 29 раздела C);

производство прочих транспортных средств и оборудования (класс 30 раздела C);

производство мебели (класс 31 раздела C);

производство прочих готовых изделий (класс 32 раздела C);

ремонт и монтаж машин и оборудования (класс 33 раздела C);

деятельность издательская (класс 58 раздела J);

деятельность в области телевизионного и радиовещания (класс 60 раздела J);

разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62 раздела J);

деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J);

деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (класс 73 раздела M);

образование (класс 85 раздела P);

деятельность в области здравоохранения (класс 86 раздела Q);

деятельность по уходу с обеспечением проживания (класс 87 раздела Q);

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (класс 88 раздела Q);

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (класс 91 раздела R);

деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (класс 96 раздела S).

Плюс придется соблюсти еще два условия:

сохранить не менее 90% штата;

зарплата персонала должна быть не ниже МРОТ.

Также льгота распространяется на социальные предприятия. А вот торговлю и логистику, которые изначально хотели также включить в список льготополучателей, пока решили не трогать.

Перед принятием дальнейших решений, правительство края предложило оценить реальную ситуацию — дождаться статистики за второй квартал. В сентябре профильный комитет вернется к этому вопросу», — рассказали в ЗС.

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По их итогам предпринимателей обещают не штрафовать и не закрывать, а только советовать.