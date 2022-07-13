Железногорскую ТОСЭР расширят за счет дополнительной земли
Это нужно для запуска новых инвестпроектов.
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Железногорск» предадут новые участки земли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В общей сложности речь идет о 18 участках. Суммарная площадь их не уточняется.
На обновленной территории в том числе планируется построить дата-центр, открыть инновационный металлообрабатывающий завод, а также развивать производство лакокрасочных материалов, алюминиевой продукции, светодиодных светильников, радиоэлектронных компонентов, пластика, строительных смесей, искусственного камня, изделий из минерального литья», — говорят в пресс-службе правительства.
Ожидаемый эффект от реализации этих проектов: 1,2 млрд рублей частных инвестиций, более 500 рабочих мест и дополнительные доходы бюджета в 14,6 млрд рублей.
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Теперь их 11. Новый «постоялец» будет производить элементы интерьера для трамваев, электричек и т.п.
ТОСЭР «Железногорск» увеличат площадь и список ОКВЭДов
Наблюдательный совет ТОСЭР согласовал расширение границ преференциальной зоны, окончательно утвердить план территории должно Минэкономразвития России.
Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей
Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.