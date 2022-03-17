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ТОСЭР «Железногорск» увеличат площадь и список ОКВЭДов

ТОСЭР «Железногорск» увеличат площадь и список ОКВЭДов
Иллюстрация: www.press-line.ru

Наблюдательный совет ТОСЭР согласовал расширение границ преференциальной зоны, окончательно утвердить план территории должно Минэкономразвития России.

#НОВОСТИ

Сейчас ТОСЭР «Железногорск» занимает 34 га, ее планируется увеличить почти вдвое: до 67,9 га. Помимо этого предусмотрено и расширение перечня разрешенных видов деятельности.

Сейчас в списке потенциальных резидентов ТОСЭР 12 компаний, которые занимаются производством высокотехнологической продукции: алюминиевые пороги и аксессуары для напольных покрытий, порошковые покрытия на основе полимеров, радиоэлектронные компоненты, светодиодные светильники повышенной мощности, сухие строительные смеси, оконные основания и рамы, искусственный камень, вагон-дома... Общий объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей. Будет создано еще 500 рабочих мест.

По мнению председателя наблюдательного совета – вице-премьера края Сергея Верещагина, помимо налоговых эффектов принятые решения поддержат тренд на импортозамещение, помогут диверсифицировать экономику края и сохранить кадровый потенциал Железногорска.

Более подробно об экономике края DK.ru беседовал с министром экономики и регионального развития Анной Гарнец.

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Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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