Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей

Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.

Речь идет об арендной плате, начисленной с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

Новый закон «О государственной поддержке субъектов лесной промышленности Красноярского края» принят в двух чтениях на заседании сессии Заксобрания края.

Санкционное давление на российскую экономику возросло, в связи с чем возникла необходимость поддержать лесную отрасль края: как самих предпринимателей, так и работающих на их предприятиях жителей региона, отмечают в Заксобрании.

«Основной сезон заготовки леса — зима. Отсрочка арендных платежей позволит предпринимателям переориентировать рынок сбыта продукции, заготовить, реализовать древесину и получить необходимые средства», — рассказали в региональном парламенте.

Однако получить отсрочку по платежам смогут только добросовестные предприниматели, которые не находятся в процедуре банкротства или ликвидации, а также не имеют задолженностей по платежам на 1 марта 2022 года.

Отметим, отсроченные платежи необходимо внести в краевой бюджет не позднее 31 марта 2023 года.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае специалисты занялись подсчетом лесов. «Лесная перепись» проходит в заповедниках «Таймырский», «Путоранский» и «Тунгусский».

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