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Железногорскому промпарку нашли еще одного резидента

Железногорскому промпарку нашли еще одного резидента
Иллюстрация: https://t.me/kritbi

Теперь их 11. Новый «постоялец» будет производить элементы интерьера для трамваев, электричек и т.п.

#НОВОСТИ
Компания «13 элемент» стала резидентом промышленного парка в Железногорске, сообщили в правительстве Красноярского края.
 
Организация займет 900 кв. м. площади промпарка, на которых развернет сборочное производство интерьерных компонентов для рельсового транспорта — стен, потолков и поручней для трамваев, вагонов метро, электричек и т.п.
 
«13 элемент» стал 11 резидентом железногорского промпарка, который расположен на так называемой территории с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности (ТОСЭР), где для бизнеса действует ряд налоговых льгот и административных преференций.
 
Как рассказали DK.RU в Красноярском региональном бизнес-инкубаторе, который контролирует работу управляющей компании промпарка, «13 элемент» пока не является резидентом ТОСЭР, но, вероятно, станет им примерно через месяц.
 
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Сейчас территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» занимает 34 гектара в границах промышленного парка, и для размещения новых резидентов нужны новые площади.

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Теперь в промышленном парке девять компаний и он заполнен практически полностью. Но, если будет нужно, место для новых перспективных резидентов обещают найти.

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Автор: Петр Савельев
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