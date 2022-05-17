Железногорскому промпарку нашли еще одного резидента

Теперь их 11. Новый «постоялец» будет производить элементы интерьера для трамваев, электричек и т.п.

Компания «13 элемент» стала резидентом промышленного парка в Железногорске, сообщили в правительстве Красноярского края.

Организация займет 900 кв. м. площади промпарка, на которых развернет сборочное производство интерьерных компонентов для рельсового транспорта — стен, потолков и поручней для трамваев, вагонов метро, электричек и т.п.

«13 элемент» стал 11 резидентом железногорского промпарка, который расположен на так называемой территории с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности (ТОСЭР), где для бизнеса действует ряд налоговых льгот и административных преференций.

Как рассказали DK.RU в Красноярском региональном бизнес-инкубаторе, который контролирует работу управляющей компании промпарка, «13 элемент» пока не является резидентом ТОСЭР, но, вероятно, станет им примерно через месяц.

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