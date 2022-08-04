В Красноярске начнут производить фронтальные погрузчики

Выход первых машин ожидается в сентябре этого года. В перспективе их планирует производить порядка сотни в год.

Компания «Борус» (входит в состав группы «Карьерные машины») запустит в Красноярске серийное производство фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 3-3,5, 5 и 8 тонн. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

Общий объем инвестиций в проект составит около 1,7 млрд рублей, из которых уже инвестировано 0,3 млрд собственных средства компании, а также 200 млн — целевой займ от федерального Фонда развития промышленности.

На деньги, полученные от фонда, было закуплено оборудование для производственной линии. Часть его уже пришла и установлена, часть ожидает своей очереди, часть скоро прибудет. В целом запустить производство мы планируем к сентябрю этого года», — говорят в «Карьерных машинах».

Стартует производство с трехтонников — по ним уже проведены все сертификационные процедуры. Машины грузоподъемностью 5 и 8 тонн добавятся в течение следующего года.

Процесс их сертификации мы планируем закончить к концу 2022 года. После этого начнем их производить — на запуск уйдет примерно полгода-год», — говорят в компании.

Само производство будет представлять собой крупноузловую сборку. Основные комплектующие будут закупаться в Китае, но в планах «Боруса» к концу 2023 года добиться того, чтобы его погрузчики на 70% производились из российских компонентов. В том числе и за счет собственного производства (сейчас на заводе закончили разработку рамы для погрузчиков и завершаются конструкторские работы по кабине для них).

В планах «Карьерных машин» к концу 2023 года довести объемы производства на «Борусе» до 100 фронтальных погрузчиков в год. Сбывать их будут по всей России. Правда, трехтонники вряд ли дойдут до центральной части страны — в компании полагают, что их разберет Сибирь и Дальний Восток.

В компании признают, что красноярские погрузчики вряд ли смогу занять сколь-либо ощутимую долю российского рынка подобной техники, на котором царят «китайцы». По оценкам «Карьерных машин», китайские концерны продают в России порядка 8 000 фронтальных погрузчиков различной грузоподьемности в год. Но свою нишу предприятие все же надеется занять.

Первые 20 погрузчиков, которые мы выпустим, уже расписаны и на свободный рынок не попадут. Спрос на подобные машины сейчас очень велик — их используют во многих сферах деятельности», — рассказывают в компании.

В целом, «Борус» возлагает очень большие надежды на производство фронтальных погрузчиков. Так, окупить инвестиции в него планируют в горизонте пяти лет, а к концу 2023 года — добиться увеличения валовой выручки до 1,8 млрд рублей против 132,6 млн рублей в 2021-м.

Погрузчики это очень емкий продукты с точки зрения выручки. К тому же, мы готовимся расширять производство навесного оборудования, для чего сейчас строим цех площадью 6 тыс. кв. м. [сейчас все производство компании расположено на примерно 900 кв. м.], который позволит нам существенно нарастить объемы выпуска», — говорят в «Карьерных машинах».

Читайте также: